Украинцев заманивают на поддельные инвестиционные платформы: как мошенники выманивают деньги под видом обучения

Мошенники предлагают бесплатное обучение инвестированию и обещают заработок на криптовалюте, но вместо прибыли люди могут лишиться всех сбережений.

Злоумышленники всё чаще выдают себя за опытных трейдеров и финансовых консультантов. Они предлагают помощь в инвестировании, демонстрируют якобы успешные сделки и убеждают вкладывать деньги в специальные платформы. На самом деле за привлекательными обещаниями может скрываться мошенническая схема, цель которой — завладеть средствами доверчивых граждан.

Как работает мошенническая схема

Обычно всё начинается с рекламы инвестиционных курсов или предложения бесплатной консультации. Человека просят оставить номер телефона, после чего с ним связывается так называемый менеджер.

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Во время разговора он пытается завоевать доверие, расспрашивает о доходах и сбережениях, а затем предлагает зарегистрироваться на инвестиционной платформе.

Следующим этапом становится общение с «профессиональным трейдером». Он убеждает перечислить первые деньги, обещая помочь получить прибыль от торговли криптовалютой или другими финансовыми активами.

На специально созданном сайте пострадавший видит графики, успешные сделки и постоянный рост баланса. Однако эти цифры могут быть полностью вымышленными и не иметь никакого отношения к реальным инвестициям.

Иногда мошенники даже позволяют вывести небольшую сумму. Это делается для того, чтобы окончательно убедить человека в надежности платформы и побудить его к более крупным вложениям.

Уверовав в возможность быстрого заработка, потерпевшие перечисляют новые суммы, занимают деньги у знакомых или даже берут кредиты.

Проблемы начинаются тогда, когда человек решает забрать свои сбережения. Ему сообщают о блокировке счета и требуют уплатить дополнительные комиссии, налоги или страховые взносы.

Даже после таких платежей вернуть деньги, как правило, не удается.

Особую опасность представляют просьбы установить программы удаленного доступа. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к устройству, личной информации и банковским данным потерпевшего.

Как не потерять деньги на мошеннических инвестициях

Прежде всего следует помнить, что ни один настоящий финансовый консультант не может гарантировать стабильную высокую прибыль без риска убытков.

Перед переводом средств необходимо проверить информацию о компании, её регистрации и праве на оказание соответствующих финансовых услуг.

Не стоит доверять незнакомцам, которые настойчиво убеждают срочно вложить деньги. Особенно опасны предложения оформить кредит ради якобы гарантированного заработка.

Также нельзя устанавливать сторонние программы по просьбе неизвестных лиц или предоставлять им удаленный доступ к телефону или компьютеру.

Если инвестиционная платформа требует дополнительную оплату для разблокировки счета или вывода средств, это может свидетельствовать о мошенничестве. Переводить новые суммы в такой ситуации не следует.

Если деньги уже попали к злоумышленникам, следует сохранить переписку, телефонные номера, платежные квитанции и информацию о сайте. После этого необходимо как можно скорее обратиться в банк и сообщить об этом случае в киберполицию.

Дополнительную информацию о распространенных мошеннических схемах и способах защиты можно найти на государственной платформе StopFraud.

Эксперты подчеркивают: красивые графики, большие цифры на экране и обещания быстрого обогащения ещё не означают, что деньги действительно инвестируются. Именно поэтому любые финансовые предложения нужно тщательно проверять, прежде чем рисковать собственными сбережениями.