Владелец lifecell приобретает долю в Vodafone: изменится ли что-нибудь для украинских абонентов

Французский миллиардер Ксавье Ниель, с которым связывают украинского мобильного оператора lifecell, станет крупнейшим акционером Vodafone Group. Его инвестиционная структура Vega договорилась о покупке всего пакета акций Vodafone, принадлежавшего телеком-группе e& из ОАЭ.

Vodafone Group официально подтвердила, что e& согласилась продать всю свою долю компании Vega — инвестиционной структуре, полностью принадлежащей семье Ниэля. Также Vodafone сообщила, что соглашение о стратегических отношениях с e& с 2023 года прекращено, а представитель e& Хатем Довидар вышел из совета директоров Vodafone.

Что известно о сделке

Согласно официальному сообщению e&, речь идет о продаже 3 944 743 685 обыкновенных акций Vodafone. Это составляет примерно 16,21 % акционерного капитала и 17,13 % голосов в Vodafone Group. Общая сумма сделки составляет около 5,95 млрд долларов с учётом итоговых дивидендов Vodafone за 2026 финансовый год.

Показатель Подробности Покупатель «Vega», структура семьи Ксавье Ниеля Продавец e& Group из ОАЭ Компания Vodafone Group Plc Доля 16,21 % акционерного капитала Голоса 17,13 % голосующих акций Количество акций 3,94 млрд Сумма примерно 5,95 млрд долларов Статус соглашение требует согласования с регулирующими органами

Vega заявляет, что после завершения сделки станет крупнейшим акционером Vodafone Group. Компания также подчеркивает, что речь идет о долгосрочной миноритарной инвестиции, а не о попытке полного поглощения Vodafone.

При чем здесь lifecell?

Для украинского рынка эта новость интересна прежде всего из-за связи Ксавье Ниеля с lifecell. На официальном сайте lifecell указано, что оператор входит в состав NJJ Holding — мажоритарного владельца lifecell, основанного Ксавье Ниелем.

Впрочем, есть важный нюанс: эта сделка не означает, что Ниель покупает Vodafone Украина. Речь идет именно о Vodafone Group Plc — международной телекоммуникационной компании со штаб-квартирой в Великобритании. Украинский оператор «Vodafone Украина» с декабря 2019 года входит в состав NEQSOL Holding.

То есть ситуация выглядит следующим образом:

Ниель через NJJ Holding связан с lifecell в Украине;

его структура Vega приобретает крупную долю в Vodafone Group;

В результате этой сделки компания Vodafone Украина не меняет владельца;

Эта новость не означает прямого слияния lifecell и Vodafone Украина.

Несмотря на это, сделка имеет большое значение для всего европейского телекоммуникационного рынка. Ниэль обладает обширным опытом в телекоммуникационной сфере: его инвестиции охватывают компании в Европе и Латинской Америке, в числе которых iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 и Millicom. В Vega заявляют, что инвестор видит в Vodafone потенциал для роста и создания добавленной стоимости.

Для украинских абонентов краткий вывод прост: lifecell и Vodafone Украина не объединяются, а тарифы и обслуживание Vodafone Украина в результате этой сделки автоматически не изменяются. Но сам факт того, что инвестор, связанный с lifecell, станет крупнейшим акционером Vodafone Group, делает эту сделку одной из самых интересных телекоммуникационных новостей года.