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Redmi Note 17 поступает в продажу в Европе: чем глобальные версии будут отличаться от китайских

Глобальная серия Redmi Note 17 будет оснащена батареями меньшей ёмкости, но с более качественными фронтальными камерами, чем китайские версии. Линейку пополнят две эксклюзивные модели — Note 17 4G и Pro Max.

Автор:
Haidar Illia
Redmi Note 13 5G

Xiaomi готовит международный запуск серии Redmi Note 17 — самой продаваемой линейки бренда, которая традиционно приносит прибыль в среднем сегменте. Как стало известно, глобальные версии будут заметно отличаться от уже представленных китайских: часть характеристик урезали, часть, наоборот, улучшили, а две модели вообще не имеют китайских аналогов.

Основные отличия от версий для Китая

Закономерность проста и уже привычна для Xiaomi. Глобальные версии теряют в ёмкости аккумуляторов: базовая модель получит 7700 мА·ч вместо 8000, а Pro — 8340 вместо 9000. Скорее всего, причина кроется в нормативных требованиях к сертификации и перевозке аккумуляторов высокой плотности на международных рынках.

Зато фронтальные камеры улучшили: вместо скромных 8 Мп в китайских версиях в глобальных версиях они будут иметь разрешение 16 Мп. А в Pro-версии двухмегапиксельный датчик глубины заменили на полноценный широкоугольный модуль на 8 Мп — редкий случай, когда глобальная комплектация камер лучше китайской.

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Redmi Note 17 5G: базовая модель

Redmi Note 17
ПараметрЗначение
Экран6,99″ AMOLED, 2396×1080, 120 Гц, 1800 нит
ПроцессорSnapdragon 4 Gen 4
Память6/8 ГБ + 128/256 ГБ (UFS 2.2)
Камеры50 Мп основная, 16 Мп фронтальная
Батарея7700 мА·ч, зарядка 45 Вт
ЗащитаIP65
Размеры / вес169,7×79,1×8,45 мм / 224 г

Отдельно для глобальных рынков готовится Note 17 4G — практически идентичная модель, но на чипе Snapdragon 6s 4G Gen 2 и с версией на 4 ГБ оперативной памяти. Это самый массовый вариант для стран, где сети 5G ещё не стали стандартом.

Redmi Note 17 Pro 5G: средний ценовой сегмент

Redmi Note 17 Pro
ПараметрЗначение
Экран6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 нит
ПроцессорSnapdragon 6s Gen 4
Память8/12 ГБ + до 512 ГБ (UFS 3.1)
Камеры50 Мп + 8 Мп (широкоугольная), 16 Мп (фронтальная)
Батарея8340 мА·ч, зарядка 67 Вт
ЗащитаIP66/IP68/IP69/IP69K
Размеры / вес163,5×78,3×8,46 мм / 222 г

Примечателен полный набор сертификатов защиты вплоть до IP69K — устойчивость к струям горячей воды под давлением, что в этом ценовом классе до сих пор является редкостью.

Redmi Note 17 Pro Max: глобальный эксклюзив

Redmi Note 17 Pro Max

Топовая модель линейки, которой нет в Китае:

ПараметрЗначение
Экран6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 нит
ПроцессорSnapdragon 6 Gen 5
НакопительUFS 4.0
Камеры50 Мп + 8 Мп, фронтальная камера 32 Мп
Батарея9210 мА·ч, зарядка 100 Вт
Размеры / вес163,4×78,3×8,6 мм / 229,5 г

Pro Max отличается самой емкой батареей в серии — 9210 мА·ч с 100-ваттной зарядкой, быстрым накопителем UFS 4.0 и фронтальной камерой на 32 Мп. Фактически это ответ на спрос рынков Европы, Индии и Юго-Восточной Азии, где покупатели Note-серии хотят получить «почти флагман» за умеренные деньги.

Цены и ожидания

По предварительным данным, цены в Европе будут начинаться примерно с 250 евро за базовую версию 4/128 ГБ. Даты глобальной презентации Xiaomi пока официально не назвала, однако обычно международный запуск серии Note происходит через несколько месяцев после китайского.

Глобальные против китайских: все различия

ПараметрNote 17 (Китай)Примечание 17 (глобальное)Note 17 Pro (Китай)Note 17 Pro (международная версия)
Батарея8000 мА·ч7700 мА·ч9000 мА·ч8340 мА·ч
Фронтальная камера8 Мп16 Мп8 Мп16 Мп
Второй модуль камеры2 Мп (глубина)8 Мп (широкоугольный)
Толщина8,26 мм8,45 мм8,46 мм
Вес224 г226 г222 г

Еще две модели представлены только в глобальной линейке и не имеют китайских аналогов: упрощённая версия Note 17 4G на Snapdragon 6s 4G Gen 2 и топовая модель Note 17 Pro Max с аккумулятором ёмкостью 9210 мА·ч и зарядкой мощностью 100 Вт.

Напомним, ранее мы писали о ещё одном будущем рекордсмене по автономности от Xiaomi — Redmi Turbo 6 Max с аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч и семидюймовым экраном, который ожидается в начале 2027 года.

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