Redmi Note 17 поступает в продажу в Европе: чем глобальные версии будут отличаться от китайских

Xiaomi готовит международный запуск серии Redmi Note 17 — самой продаваемой линейки бренда, которая традиционно приносит прибыль в среднем сегменте. Как стало известно, глобальные версии будут заметно отличаться от уже представленных китайских: часть характеристик урезали, часть, наоборот, улучшили, а две модели вообще не имеют китайских аналогов.

Основные отличия от версий для Китая

Закономерность проста и уже привычна для Xiaomi. Глобальные версии теряют в ёмкости аккумуляторов: базовая модель получит 7700 мА·ч вместо 8000, а Pro — 8340 вместо 9000. Скорее всего, причина кроется в нормативных требованиях к сертификации и перевозке аккумуляторов высокой плотности на международных рынках.

Зато фронтальные камеры улучшили: вместо скромных 8 Мп в китайских версиях в глобальных версиях они будут иметь разрешение 16 Мп. А в Pro-версии двухмегапиксельный датчик глубины заменили на полноценный широкоугольный модуль на 8 Мп — редкий случай, когда глобальная комплектация камер лучше китайской.

Redmi Note 17 5G: базовая модель

Параметр Значение Экран 6,99″ AMOLED, 2396×1080, 120 Гц, 1800 нит Процессор Snapdragon 4 Gen 4 Память 6/8 ГБ + 128/256 ГБ (UFS 2.2) Камеры 50 Мп основная, 16 Мп фронтальная Батарея 7700 мА·ч, зарядка 45 Вт Защита IP65 Размеры / вес 169,7×79,1×8,45 мм / 224 г

Отдельно для глобальных рынков готовится Note 17 4G — практически идентичная модель, но на чипе Snapdragon 6s 4G Gen 2 и с версией на 4 ГБ оперативной памяти. Это самый массовый вариант для стран, где сети 5G ещё не стали стандартом.

Redmi Note 17 Pro 5G: средний ценовой сегмент

Параметр Значение Экран 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 нит Процессор Snapdragon 6s Gen 4 Память 8/12 ГБ + до 512 ГБ (UFS 3.1) Камеры 50 Мп + 8 Мп (широкоугольная), 16 Мп (фронтальная) Батарея 8340 мА·ч, зарядка 67 Вт Защита IP66/IP68/IP69/IP69K Размеры / вес 163,5×78,3×8,46 мм / 222 г

Примечателен полный набор сертификатов защиты вплоть до IP69K — устойчивость к струям горячей воды под давлением, что в этом ценовом классе до сих пор является редкостью.

Redmi Note 17 Pro Max: глобальный эксклюзив

Топовая модель линейки, которой нет в Китае:

Параметр Значение Экран 6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 нит Процессор Snapdragon 6 Gen 5 Накопитель UFS 4.0 Камеры 50 Мп + 8 Мп, фронтальная камера 32 Мп Батарея 9210 мА·ч, зарядка 100 Вт Размеры / вес 163,4×78,3×8,6 мм / 229,5 г

Pro Max отличается самой емкой батареей в серии — 9210 мА·ч с 100-ваттной зарядкой, быстрым накопителем UFS 4.0 и фронтальной камерой на 32 Мп. Фактически это ответ на спрос рынков Европы, Индии и Юго-Восточной Азии, где покупатели Note-серии хотят получить «почти флагман» за умеренные деньги.

Цены и ожидания

По предварительным данным, цены в Европе будут начинаться примерно с 250 евро за базовую версию 4/128 ГБ. Даты глобальной презентации Xiaomi пока официально не назвала, однако обычно международный запуск серии Note происходит через несколько месяцев после китайского.

Глобальные против китайских: все различия

Параметр Note 17 (Китай) Примечание 17 (глобальное) Note 17 Pro (Китай) Note 17 Pro (международная версия) Батарея 8000 мА·ч 7700 мА·ч 9000 мА·ч 8340 мА·ч Фронтальная камера 8 Мп 16 Мп 8 Мп 16 Мп Второй модуль камеры — — 2 Мп (глубина) 8 Мп (широкоугольный) Толщина 8,26 мм 8,45 мм — 8,46 мм Вес — 224 г 226 г 222 г

Еще две модели представлены только в глобальной линейке и не имеют китайских аналогов: упрощённая версия Note 17 4G на Snapdragon 6s 4G Gen 2 и топовая модель Note 17 Pro Max с аккумулятором ёмкостью 9210 мА·ч и зарядкой мощностью 100 Вт.

Напомним, ранее мы писали о ещё одном будущем рекордсмене по автономности от Xiaomi — Redmi Turbo 6 Max с аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч и семидюймовым экраном, который ожидается в начале 2027 года.