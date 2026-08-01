Redmi Note 17 поступает в продажу в Европе: чем глобальные версии будут отличаться от китайских

Xiaomi готовит международный запуск серии Redmi Note 17 — самой продаваемой линейки бренда, которая традиционно приносит прибыль в среднем сегменте. Как стало известно, глобальные версии будут заметно отличаться от уже представленных китайских: часть характеристик урезали, часть, наоборот, улучшили, а две модели вообще не имеют китайских аналогов.
Основные отличия от версий для Китая
Закономерность проста и уже привычна для Xiaomi. Глобальные версии теряют в ёмкости аккумуляторов: базовая модель получит 7700 мА·ч вместо 8000, а Pro — 8340 вместо 9000. Скорее всего, причина кроется в нормативных требованиях к сертификации и перевозке аккумуляторов высокой плотности на международных рынках.
Зато фронтальные камеры улучшили: вместо скромных 8 Мп в китайских версиях в глобальных версиях они будут иметь разрешение 16 Мп. А в Pro-версии двухмегапиксельный датчик глубины заменили на полноценный широкоугольный модуль на 8 Мп — редкий случай, когда глобальная комплектация камер лучше китайской.
Redmi Note 17 5G: базовая модель
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,99″ AMOLED, 2396×1080, 120 Гц, 1800 нит
|Процессор
|Snapdragon 4 Gen 4
|Память
|6/8 ГБ + 128/256 ГБ (UFS 2.2)
|Камеры
|50 Мп основная, 16 Мп фронтальная
|Батарея
|7700 мА·ч, зарядка 45 Вт
|Защита
|IP65
|Размеры / вес
|169,7×79,1×8,45 мм / 224 г
Отдельно для глобальных рынков готовится Note 17 4G — практически идентичная модель, но на чипе Snapdragon 6s 4G Gen 2 и с версией на 4 ГБ оперативной памяти. Это самый массовый вариант для стран, где сети 5G ещё не стали стандартом.
Redmi Note 17 Pro 5G: средний ценовой сегмент
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 нит
|Процессор
|Snapdragon 6s Gen 4
|Память
|8/12 ГБ + до 512 ГБ (UFS 3.1)
|Камеры
|50 Мп + 8 Мп (широкоугольная), 16 Мп (фронтальная)
|Батарея
|8340 мА·ч, зарядка 67 Вт
|Защита
|IP66/IP68/IP69/IP69K
|Размеры / вес
|163,5×78,3×8,46 мм / 222 г
Примечателен полный набор сертификатов защиты вплоть до IP69K — устойчивость к струям горячей воды под давлением, что в этом ценовом классе до сих пор является редкостью.
Redmi Note 17 Pro Max: глобальный эксклюзив
Топовая модель линейки, которой нет в Китае:
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,83″ AMOLED, 2772×1280, 120 Гц, 3500 нит
|Процессор
|Snapdragon 6 Gen 5
|Накопитель
|UFS 4.0
|Камеры
|50 Мп + 8 Мп, фронтальная камера 32 Мп
|Батарея
|9210 мА·ч, зарядка 100 Вт
|Размеры / вес
|163,4×78,3×8,6 мм / 229,5 г
Pro Max отличается самой емкой батареей в серии — 9210 мА·ч с 100-ваттной зарядкой, быстрым накопителем UFS 4.0 и фронтальной камерой на 32 Мп. Фактически это ответ на спрос рынков Европы, Индии и Юго-Восточной Азии, где покупатели Note-серии хотят получить «почти флагман» за умеренные деньги.
Цены и ожидания
По предварительным данным, цены в Европе будут начинаться примерно с 250 евро за базовую версию 4/128 ГБ. Даты глобальной презентации Xiaomi пока официально не назвала, однако обычно международный запуск серии Note происходит через несколько месяцев после китайского.
Глобальные против китайских: все различия
|Параметр
|Note 17 (Китай)
|Примечание 17 (глобальное)
|Note 17 Pro (Китай)
|Note 17 Pro (международная версия)
|Батарея
|8000 мА·ч
|7700 мА·ч
|9000 мА·ч
|8340 мА·ч
|Фронтальная камера
|8 Мп
|16 Мп
|8 Мп
|16 Мп
|Второй модуль камеры
|—
|—
|2 Мп (глубина)
|8 Мп (широкоугольный)
|Толщина
|8,26 мм
|8,45 мм
|—
|8,46 мм
|Вес
|—
|224 г
|226 г
|222 г
Еще две модели представлены только в глобальной линейке и не имеют китайских аналогов: упрощённая версия Note 17 4G на Snapdragon 6s 4G Gen 2 и топовая модель Note 17 Pro Max с аккумулятором ёмкостью 9210 мА·ч и зарядкой мощностью 100 Вт.
Напомним, ранее мы писали о ещё одном будущем рекордсмене по автономности от Xiaomi — Redmi Turbo 6 Max с аккумулятором ёмкостью 10 000 мА·ч и семидюймовым экраном, который ожидается в начале 2027 года.