Пока рано списывать дизель со счетов: новый подход помог пройти строгие экологические нормы

В последние годы казалось, что будущее транспорта уже предрешено: двигатели внутреннего сгорания постепенно уйдут в прошлое, а их место займут электромобили. Для легковых автомобилей такой сценарий действительно выглядит всё более реалистичным, но в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внедорожной технике всё гораздо сложнее.

Там, где машина должна работать часами в пыли, грязи, на поле или строительной площадке, электрификация не всегда является универсальным решением. Дизель по-прежнему имеет весомые преимущества: высокую энергетическую плотность топлива, быструю заправку, предсказуемую работу и уже существующую инфраструктуру. Именно поэтому инженеры не просто отказываются от дизеля, а пытаются решить его главную проблему — вредные выбросы.

Самый интересный дизель будущего не обязательно должен быть большим

Американский Southwest Research Institute, или SwRI, испытал не гигантский двигатель для карьерной техники, а вполне реальный четырехцилиндровый дизель мощностью 55 кВт — примерно 75 л.с. И именно эта мощность делает эксперимент особенно важным.

В Калифорнии готовятся новые экологические требования CARB Tier 5 для внедорожных дизельных двигателей. Они касаются техники, которая эксплуатируется не на обычных дорогах: строительных машин, генераторов, спецтехники, сельскохозяйственного оборудования и т. д.

Самые маломощные двигатели мощностью до 19 кВт, то есть примерно до 26 к.с., логично переводить на электропривод. Крупные двигатели мощностью свыше 56 кВт, или около 76 к.с., могут быть оснащены более сложными системами очистки выхлопных газов, аналогичными тем, которые уже используются в грузовиках.

Самая сложная зона — двигатели мощностью от 19 до 56 кВт. Они слишком мощные, чтобы их можно было просто и дешево заменить электрическими аналогами, но в то же время слишком «маленькие», чтобы безболезненно установить дорогостоящие системы очистки, как в тяжелой технике.

Именно поэтому дизельный двигатель SwRI мощностью 55 кВт оказался почти на границе этой проблемной категории. Это не случайный выбор, а пример двигателя, с которым производители спецтехники могут сталкиваться чаще всего: его сложно электрифицировать, но и сделать экологичным без резкого удорожания тоже непросто.

Для Украины эта тема также актуальна. У нас огромный парк дизельной сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники. Даже если легковые автомобили постепенно переходят на электричество, тракторы, экскаваторы, погрузчики, генераторы и другая рабочая техника еще долго будут зависеть от дизеля.

SwRI не изобрел дизель заново — и именно это важно

Наибольший резонанс вызывают заявления о «революционном топливе» или «двигателе нового поколения». Но на практике гораздо ближе к реальному внедрению часто оказываются менее зрелищные вещи: более точная настройка, более эффективное охлаждение, лучший контроль турбины и более разумное управление выхлопными газами.

Именно этим и занялись в SwRI. Инженеры использовали систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) для снижения выбросов оксидов азота. Принцип известен давно: часть выхлопных газов возвращается во впускной коллектор, благодаря чему температура сгорания снижается, а условия для образования NOx становятся менее благоприятными.

Но проблема в том, что систему EGR нельзя просто «выкрутить на максимум». Если вернуть в двигатель слишком много выхлопных газов, это может ухудшить сгорание, увеличить количество сажи, снизить отзывчивость двигателя, повысить нагрузку на узлы и ухудшить стабильность работы.

Поэтому исследователи не ограничились простым увеличением EGR. Они изменили систему управления клапаном wastegate в турбокомпрессоре, чтобы повысить давление наддува, а также использовали более эффективный охладитель EGR. Фактически для двигателя были созданы условия, при которых больший объем рециркуляции не «душит» его и не лишает его практической пользы.

Кроме того, были применены новые стратегии калибровки, в частности для контроля твердых частиц. То есть речь идет не об одном волшебном компоненте, а о комплексной настройке всей системы.

Результаты оказались многообещающими. В тестовом цикле RMC система SwRI продемонстрировала выбросы NOx на 22 % ниже целевого показателя Tier 5, а NMHC — на 56 % ниже. В цикле NRTC результат также превзошёл требования: выбросы NOx были ниже на 28%, а NMHC — на 50%.

Самое главное, что двигатель не только соответствует будущим экологическим нормам, но и сохранил свои рабочие характеристики. Для спецтехники это крайне важно, ведь экологичность теряет смысл, если машина теряет тягу, надежность или способность работать под нагрузкой.

Впрочем, вопросов по-прежнему много. Пока неизвестно, сколько будет стоить такая система в серийном производстве, как долго она прослужит в реальных условиях, как перенесет некачественное обслуживание и будет ли она более выгодной по сравнению с альтернативами.

Но сам эксперимент показывает одну важную вещь: дизель пока рано списывать со счетов. В сегменте легковых автомобилей его роль действительно уменьшается, но для рабочей техники он может оставаться важным ещё много лет — особенно если инженерам удастся сделать его значительно чище.