Дизель ховати зарано: новий підхід допоміг пройти жорсткі еконорми

Останніми роками здавалося, що майбутнє транспорту вже визначене: двигуни внутрішнього згоряння поступово підуть у минуле, а їхнє місце займуть електромобілі. Для легкових авто такий сценарій справді виглядає дедалі реалістичнішим, але в промисловості, будівництві, сільському господарстві та позашляховій техніці все значно складніше.

Там, де машина має працювати годинами в пилу, бруді, на полі або будівельному майданчику, електрифікація не завжди є універсальною відповіддю. Дизель досі має сильні переваги: високу енергетичну щільність пального, швидке заправлення, передбачувану роботу та вже наявну інфраструктуру. Саме тому інженери не просто відмовляються від дизеля, а намагаються вирішити його головну проблему — шкідливі викиди.

Найцікавіший дизель майбутнього не обов’язково має бути великим

Американський Southwest Research Institute, або SwRI, випробував не гігантський двигун для кар’єрної техніки, а цілком реальний чотирициліндровий дизель потужністю 55 кВт — приблизно 75 к.с. І саме ця потужність робить експеримент особливо важливим.

У Каліфорнії готують нові екологічні вимоги CARB Tier 5 для позашляхових дизельних двигунів. Вони стосуються техніки, яку використовують не на звичайних дорогах: будівельних машин, генераторів, спецтехніки, аграрного обладнання тощо.

Найменші двигуни потужністю до 19 кВт, тобто приблизно до 26 к.с., логічно переводити на електротягу. Великі мотори потужністю понад 56 кВт, або близько 76 к.с., можуть отримати складніші системи очищення вихлопу, схожі на ті, що вже використовують у вантажівках.

Найскладніша зона — двигуни між 19 і 56 кВт. Вони занадто потужні, щоб їх було просто й дешево замінити електричними аналогами, але водночас занадто “малі”, щоб безболісно встановити дорогі системи очищення, як у важкій техніці.

Саме тому дизель SwRI на 55 кВт опинився майже на межі цієї проблемної категорії. Це не випадковий вибір, а приклад двигуна, з яким виробники спецтехніки можуть зіткнутися найчастіше: його складно електрифікувати, але й зробити екологічним без різкого здорожчання теж непросто.

Для України ця тема також актуальна. У нас величезний парк дизельної аграрної, будівельної та комунальної техніки. Навіть якщо легкові авто поступово переходять на електрику, трактори, екскаватори, навантажувачі, генератори й інша робоча техніка ще довго залежатимуть від дизеля.

SwRI не винайшов дизель заново — і саме це важливо

Найгучніше звучать заяви про “революційне паливо” або “двигун нового покоління”. Але на практиці значно ближчими до реального впровадження часто виявляються менш видовищні речі: точніше налаштування, ефективніше охолодження, кращий контроль турбіни та розумніше керування вихлопними газами.

Саме цим і зайнялися в SwRI. Інженери використали систему рециркуляції вихлопних газів EGR, щоб знизити викиди оксидів азоту. Принцип відомий давно: частина вихлопу повертається у впуск, через що температура згоряння знижується, а умови для утворення NOx стають менш сприятливими.

Але проблема в тому, що EGR не можна просто “викрутити на максимум”. Якщо повернути у двигун забагато вихлопних газів, це може погіршити згоряння, збільшити кількість сажі, знизити реакцію мотора, підвищити навантаження на вузли й погіршити стабільність роботи.

Тому дослідники не обмежилися простим збільшенням EGR. Вони змінили керування клапаном wastegate у турбокомпресорі, щоб підняти тиск наддуву, а також використали продуктивніший охолоджувач EGR. Фактично двигуну створили умови, за яких більший обсяг рециркуляції не “душить” його й не забирає практичну користь.

Додатково були застосовані нові стратегії калібрування, зокрема для контролю твердих частинок. Тобто мова не про один чарівний компонент, а про комплексне налаштування всієї системи.

Результати виявилися багатообіцяючими. У тестовому циклі RMC система SwRI показала викиди NOx на 22% нижчі за ціль Tier 5, а NMHC — на 56% нижчі. У циклі NRTC результат також був кращим за вимоги: NOx нижче на 28%, NMHC — на 50%.

Найважливіше, що двигун не лише вписався у майбутні екологічні норми, а й зберіг свої робочі характеристики. Для спецтехніки це критично, бо екологічність не має сенсу, якщо машина втрачає тягу, надійність або здатність працювати під навантаженням.

Втім, питань усе ще багато. Поки невідомо, скільки коштуватиме така система у серійному виробництві, наскільки довго вона служитиме в реальних умовах, як переживатиме погане обслуговування та чи буде вигіднішою за альтернативи.

Але сам експеримент показує важливу річ: дизель ще рано списувати з рахунків. У легковому сегменті його роль справді зменшується, але для робочої техніки він може залишитися важливим ще багато років — особливо якщо інженерам вдасться зробити його значно чистішим.