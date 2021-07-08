Для чого на клавіатурі потрібні клавіші F1 – F12: щось ви могли і не знати

Часто ми використовуємо далеко не всі можливості нашої клавіатури, адже крім клавіш з цифрами і літерами для друку тексту, є й інші клавіші корисні в роботі за комп’ютером.





Якраз про такі клавіші ми і поговоримо в цій статті, а точніше ми будемо розглядати ряд клавіш F1 – F12. Як використовувати ці клавіші і для чого вони потрібні?

Клавіші з цього ряду називаються функціональними, так як виконують спеціальні функції, саме про це говорить буква F в назві клавіш, від англійського слова functional – функціональні.

Як використовуються клавіші F1 – F12

Клавіші в ряду F1 – F12 використовуються як самостійні, так і спільно з іншими клавішами для виконання певних команд або активації функцій.

F1 – при натисканні в відкритому вікні програми відкриває довідку або меню допомоги з інструкціями по використанню програми і її функцій.

Наприклад, при натисканні в браузері Google відкривається вкладка “довідка” з корисною інформацією по роботі браузера. Також натиснувши клавішу на робочому столі комп’ютера, відкриється вікно “довідка по Windows” містить корисну інформацію по роботі з операційною системою.

F2 – якщо вибрати файл на комп’ютері і натиснути дану клавішу з’явиться можливість його перейменування, а при використанні клавіші в програмі Excel можна вибирати осередок для подальшого редагування.

F3 – вельми корисний функціонал надає дана клавіша, якщо натиснути її у вікні з файлами, елементами або текстом, то відкривається рамка пошуку за назвою або ключовими словами. Зручно, коли потрібно знайти в тексті певне слово, пропозицію або будь-який файл за назвою серед великої кількості файлів.

F4 – найбільш поширене застосування комбінації клавіш Ctrl + F4, при використанні цієї комбінації відбувається закриття відкритого вікна в браузері, наприклад Google.

F5 – активує команду оновлення активного вікна в браузері, корисна функція, якщо веб-сторінка не функціонує належним чином.

F6 – клавішу також можна використовувати в браузері, коли ви її натиснете курсор автоматично переміщається в адресний рядок, де можна написати необхідний запит.

F7 – в деяких текстових редакторах при натисканні цієї кнопки відбувається перевірка правопису. При натисканні клавіші в браузері Google активується курсор, який управляється клавішами зі стрілками для переміщення по тексту.

F8 – цю клавішу можна використовувати під час включення комп’ютера, щоб вибрати режим, в якому буде завантажуватися ОС.

F9 – в деяких текстових редакторах активує оновлення сторінки документа.

F10 – при використанні у вікнах, а саме у відкритих папках ОС Windows активується використання функцій папки без використання комп’ютерної миші. Так як поруч з функціями з’являються знаки певних клавіш, натискання на які рівносильні кліку комп’ютерної миші.

F11 – активує повноекранний режим в браузері, деяких програмах і папках, вихід з повноекранного режиму здійснюється натисканням тієї ж клавіші.

F12 – в браузері відкриває вікно з кодом для розробників і системних адміністраторів. В текстовому редакторі Word відкриває меню “зберегти”.

Застосування клавіш в поєднанні з іншими клавішами

На деяких клавіатурах можна знайти клавішу Fn, яка в поєднанні з клавішами з ряду F1 – F12 швидко активує різні функції ноутбука або комп’ютера.

На клавішах з ряду F1 – F12 можуть бути зображені символи різних функцій, наприклад: WiFi, Bluetooth, сплячий режим, беззвучний режим, блокування екрану і так далі, в залежності від моделі клавіатури або ноутбука.

Також існує безліч корисних комбінацій з клавішами F1 – F12, ось, наприклад деякі з них: