Українцям радять відмовитись від старої версії Windows: це може бути небезпечно

Мабуть, 7-ка — найулюбленіша «вінда» багатьох українських користувачів. І є люди, які досі не можуть розлучитися з цією операційною системою, хоча вже давно пора. Windows 7 була випущена в липні 2009 року — минуло вже майже 16 років, і зараз ця ОС має статус «історичної». Давайте розберемося, чому не варто використовувати Windows 7 зараз: це навіть небезпечно.

Відсутність оновлень

Підтримка даної ОС корпорацією Microsoft вже закінчилася — з 14 січня 2020 року ніяких оновлень, навіть критичних, система отримувати не буде. А що це означає? Все дуже просто: якщо раптом знайдеться якась серйозна вразливість в коді операційної системи, то ваш комп’ютер може бути схильний до злому. Добре, якщо ви на такому ПК тільки в браузері серфите і фільми дивитеся. Погано, якщо цей комп’ютер містить важливі конфіденційні дані або використовується як фінансовий інструмент.

Деякі вразливості, які були виявлені вже після закінчення підтримки, досі не усунені і не будуть усунені.

З іншого боку, відсутність оновлень може бути плюсом — Windows 7 не отримає нових можливостей і не буде гальмувати. Навіть якщо на вашому ПК буде встановлено платний і хороший антивірус, він не може дати 100% гарантії. До того ж антивіруси проектуються також для сучасних ОС, а якщо вибрати стару версію, то вона буде з неактуальними базами сигнатур вірусів.

Проблеми з сумісністю ПЗ та інших пристроїв

Варто розуміти, що розробники як програмного, так і апаратного забезпечення не можуть підтримувати всі відразу версії Windows — як з софтом, так і з пристроями можуть спостерігатися проблеми.

Необхідного драйвера для пристрою під Windows 7 може і не бути, а від Windows 10/11 драйвер може не підійти або ж некоректно працювати. З програмним забезпеченням також можуть бути проблеми: не всі сучасні програми можуть коректно працювати в застарілій ОС.

Наприклад, Google Chrome з 2023 року не встановлюється на Windows 7, а стара версія не буде оновлюватися. Додаток WhatsApp також не буде працювати в цій версії Windows. Microsoft Office 365 також вимагає Windows 10 або новішої версії. Так, для багатьох програм можна підібрати альтернативи, але браузер потрібно використовувати тільки останньої версії, щоб не стати жертвою злому і користуватися всіма web-технологіями.

Відсутність підтримки нових технологій

Windows 7 не підтримує сучасні: DirectX 12 Ultimate (актуально для геймерів, сучасні ігри не працюватимуть), криптомодуль TPM 2.0, нові функції апаратної віртуалізації Hyper-V. Також є проблеми з хмарними сервісами — вони можуть некоректно працювати з даною ОС.

Звичайно, для багатьох це не мінус, але все ж приємно мати повноцінний і сучасний комп’ютер з усіма новими функціями.

Windows 7 не потрібен SSD

Ще одна причина — в тому, що Windows 7 не так ефективно використовує швидкісні SSD-накопичувачі. Це може означати більш тривале завантаження системи і повільну роботу з файлами в порівнянні з більш сучасними ОС. Коли Windows 7 розроблялася, SSD ще не отримали широкого поширення, і система в першу чергу орієнтувалася на класичні HDD.

І що ми маємо? Потенційне зниження продуктивності. Так, SSD все ж дасть помітний приріст швидкості навіть на Windows 7, але використовувати його можливості на повну вийде тільки в більш нових версіях Windows. Ну і, звичайно, перехід з Windows 7 — це крок до більш сучасного і продуктивного комп’ютера.

Який висновок?

Пройде ще трохи часу, і працювати на Windows 7 буде вже неможливо. Просто сучасні програми не будуть встановлюватися. Так, можна підібрати старий софт, але якщо він працює з віддаленими серверами (наприклад, ті ж месенджери або браузер), то робота таких програм може бути некоректною або зовсім неможливою.

Windows 7 проживе ще кілька років, а потім волею-неволею доведеться переходити на сучасні операційні системи. Уявімо собі ситуацію, щоб зараз хтось працював на Windows 95 або 98? Це ж архаїзм — вже минуле століття. Скоро так само стане і з Windows 7, якою б хорошою вона не була.

А пройде ще трохи часу — і штучний інтелект буде керувати сам комп’ютером: достатньо просто розповісти йому необхідне завдання, і він зробить все сам.