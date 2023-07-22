Чому на чорноморському узбережжі Туреччини практично немає туристичних курортів

Українці у пострадянський період полюбили відпочинок у турецьких готелях. При цьому наші співвітчизники охоче їздять на чорноморські курорти України.

Але ж і Туреччина має велике узбережжя Чорного моря.

Чому ж там немає такої великої кількості курортів, як у Популярних Анталії чи Аланії?

Інший берег

Не скажеш, що курортів на чорноморському березі Туреччини немає зовсім. Знавці туріндустрії називають такі місця, як Синоп, Трабзон, Чакран, Інеболу, Фатсан та ще десяток. Самі турки охоче відпочивають саме там – подалі від галасливих суперпопулярних курортів. До того ж на чорноморському березі безліч пам’яток давнини і природної краси, що збереглися, що робить поїздку туди цікавою.

Але, дійсно, курортів на північному березі Туреччини вдесятеро менше, ніж на південному. І потік туристів тут зовсім невеликий.

Чому?

Інший погляд

Питання впирається у різницю клімату.

На півдні перепад температур протягом року більший, тобто влітку тут може бути дуже жарко на погляд багатьох українців. Проте курортний сезон тут триває на кілька місяців довше. А отже утримання готелів стає вигідним. Приплив туристичних грошей дозволяє турецькій владі на півдні розвивати інфраструктуру, транспортні вузли, вкладатись у благоустрій. В результаті курорти Середземного моря в Туреччині користуються популярністю у європейців. Окрім українців туди охоче їздять німці та британці.

На півночі, на Чорному морі такої спеки не буває. Але й курортний сезон тут набагато коротший. Навесні та восени, коли Аланія та Анталія щосили приймають сотні тисяч туристів, у Синопі, Трабзоні та інших курортних містечках чорноморського узбережжя вода надто холодна.

Інший контингент

Саме через кліматичні відмінності у курортів Середземного та Чорного моря в Туреччині різний контингент. На північ із задоволенням вирушають самі турки — у тихі та спокійні місця. Туди можуть поїхати не вибагливі до клімату українці. Але потоку британців та німців тут не буде – холодне море в них і на батьківщині є.

Утримувати готелі, які експлуатуватимуться лише кілька літніх місяців та приманять лише бюджетних українців та турків, невигідно.

Мало туристів – менше податків у регіональному бюджеті. А значить нема на що розвивати транспортні потоки та індустрію гостинності.

Туреччину це не засмучує. На узбережжі Чорного моря країна винесла великі промислові зони, які б завадили розвитку туристичного півдня.