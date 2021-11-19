Стало відомо, чому фіни “виселили” ванни зі своїх будинків

У сучасних фінських будинках та квартирах майже немає ванн. Замість них фіни встановлюють душові кабінки та сауни. Самі ванни можна зустріти в основному лише на пасовищах, причому рідко коли їх використовують за призначенням.





Чому ж фіни відмовилися від ванн на користь саун та душу?

Чому відмовилися від ванн

Фіни дуже серйозно ставляться до екології: вони поділяють і переробляють сміття, продають старі речі, а не викидають, звичайно, заощаджують воду. Дехто навіть воліє паралельно з душем сходити в туалет! Все це, щоб не використовувати зайвий раз воду. І це при тому, що платять фіни за неї не за лічильниками, а усереднено. Так що справа не в грошах, а в дбайливому ставленні до природи.

Роздільний збір сміття – частина їх екологічного етикету

Щоб наповнити цілу ванну, доведеться використати багато води. У душі ж, якщо купатися швидко, знадобиться мала її кількість. Що стосується фінів, вони перебувають у душі недовго, оскільки заощаджують воду та власне час. До того ж, відвідавши до цього сауну, досить просто змити з себе піт. Деякі жителі Фінляндії навіть не користуються миючими засобами, оскільки вважають, що пара сама по собі добре очищає шкіру.

Ванни на пасовищі

Багато ванн перемістилися з будинків на пасовище. Жителі сіл, так само як і міські, вважають за краще використовувати для купання сауни, тому ванни там використовуються як напувалки для тварин. Об’єм у ванни великий, а значить додавати воду до неї можна рідше. Та й фіни вважають, що речам треба давати друге життя, а не викидати.

Ванни на вулиці та пасовищах не здивують українського туриста

Яка роль сауни у Фінляндії?

Для фінів запрошення в сауну дуже почесне, щоб відповісти відмовою на пропозицію, потрібно мати дуже вагомі причини. Ще в сауні є свої правила: у парилці має бути тиша, навіть музику не рекомендується включати. Все через те, що в сауні людина очищається не тільки тілом, а й душею.

Фіни люблять сауну. У багатьох вона є навіть у квартирі. Якщо площа житла не дозволяє її розмістити, то можна піти в громадську. Така сауна є майже у всіх багатоквартирних будинках. Вартість її обслуговування близько 10 євро на місяць із сім’ї, що зовсім небагато для фінів. Час відвідування бронюється та залишається за квартирою.

Фіни настільки люблять сауну, що побудували її навіть на оглядовому колесі в Гельсінкі.

Також по всій країні є велика кількість звичайних та не дуже громадських саун, у яких фіни збираються компанією. Парилки є навіть у пунктах громадського харчування, наприклад, у Бургер Кінгу, та офісах. Є й зовсім екзотичні місця для саун: на колесі огляду та в кабінці підйомника.