Як позбутися мух в будинку за допомогою простих підручних засобів

Якщо ви один із тих, для кого комахи є головною перешкодою на шляху до хорошого проведення часу влітку, і ви вже втомилися щоразу згортати газету в трубочку в очікуванні, коли ж муха нарешті приземлиться на стіну, прочитайте цю статтю.





Чи знаєте ви, що звичайний пластиковий пакет, наповнений водою, і кілька монет усередині, здатні відлякати мух від вашого будинку? На перший погляд, це здається дивним, але якщо знати причини такої поведінки комах, все одразу стає більш очевидним.

Особливості зору мух

На відміну від людини, мухи бачать цей світ зовсім інакше. Справа в тому, що в будові очей цих двокрилих немає єдиної сітківки, як це було реалізовано мільйонами років еволюції в нашому зорі. Натомість кожне око мухи складається приблизно з 4000 окремих осередків, званих фасетками чи омматідіями.

Кожна така фасетка наділена власною окремою лінзою, яка сприймає лише частину зображення, проте разом це дозволяє мусі бачити навколишній світ практично на 360°, щоправда, в вигляді мозаїки.

Незважаючи на такий кругозір, зір мухи залишається приблизно в 100 разів гіршим за людський, а будь-яке джерело світла завжди потрапляє в її очі практично під прямим кутом, що робить її вкрай вразливою до будь-якої зміни яскравості.

Саме ця особливість зору мух дозволила кільком заповзятливим американським фермерам винайти хитрий відлякувач у вигляді пакета з монетами, наповненими водою. На півдні США такі пакети можна зустріти повсюдно. Їх розвішують на вікнах ресторанів, на вході до будинків, а також в інших місцях відпочинку та посиденьок на природі.

Заломлене світло, яке відбивається від монет у воді, постійно збиває муху з пантелику і змушує її уникати джерела подразнення. Крім того, через воду монети здаються мусі набагато більшими за свої справжні розміри. Світло від них відбивається на всі боки, стаючи для комах суцільною яскравою плямою і змушуючи її відлітати геть.

Як виготовити відлякувач

Змайструвати хитрий відлякувач від мух у домашніх умовах дуже просто. Для цього вам лише знадобиться міцний поліетиленовий пакет, пара склянок води, шматок мотузки та кілька блискучих монет.

Просто заповніть пакет водою приблизно наполовину і закиньте монети всередину.

Потім міцно зв’яжіть верхню частину пакета мотузкою, залишаючи достатній її запас, і підвісте конструкцію там, де мухи найбільше вам докучають. Вже за кілька хвилин ви помітите, що комах стало набагато менше.

Як бачите, все геніальне просто! А головний плюс такого відлякувача у його невисокій собівартості. Він буквально обійдеться вам всього в кілька гривень.