Українцям радять іти з Windows 10: яку безкоштовну ОС обрати

На днях Microsoft порадила користувачам викинути свої ПК з 10-ю на смітник, або оновитися до 11 версії (звісно, якщо є така апаратна можливість). Як відомо, ліцензійний Windows коштує грошей, тому частина українців почала шукати альтернативу серед інших ОС. Linux безкоштовний – це одна з причин, через яку користувачі відмовляються від продукту Microsoft на користь системи з відкритим кодом. Але багато хто цього зробити просто бояться і все одно витрачають гроші на ліцензію Windows. Пам’ятайте! Коли ви купуєте ноутбук з Windows, то у вартість входить і ліцензія на операційну систему.

А чим замінити Windows? GSMinfo спеціально для своїх читачів підібрав 6 схожих на Windows дистрибутивів.

Zorin OS

Система заснована на стабільній Ubuntu LTS, і якщо використовувати інтерфейс Zorin Desktop, його можна підлаштувати як у Windows. Все буде розташоване на звичних місцях – процес звикання до системи пройде простіше. Ідеальна для тих, хто вперше хоче поставити собі Linux замість Windows.

У Zorin OS можна запускати exe-програми від Windows через Wine або PlayOnLinux (втім, така можливість є практично у всіх Linux збірках). Варто розуміти, що не всі програми, написані під Windows, працюватимуть в ОС на ядрі Linux.

Zorin OS

Примітно те, що ця операційна система має доброзичливий установник, — «танців з бубном» біля комп’ютера буде мінімум. Плюс цієї операційної системи ще в тому, що вона може працювати на дуже слабких комп’ютерах.

Linux Mint

Проста операційна система на основі Ubuntu LTS/Debian. Інтерфейс Cinnamon сильно нагадує всіма улюблену Windows 7. Цю операційну систему можна кастомізувати як завгодно – для цього є безліч налаштувань та опцій. Ця операційна система добре підтримує мультимедійні функції комп’ютера та має дуже доброзичливий та простий інтерфейс.

Linux Mint

Підтримки Windows-програм «з коробки» немає, але можна поставити Wine самостійно. Дизайн Linux Mint не дуже сучасний і добре піде тим, хто сумує за старими комп’ютерними інтерфейсами.

Kubuntu

Операційна система разом з інтерфейсом KDE Plasma дозволяє зробити операційну систему схожою на Windows 10. Підтримує безліч схожих на Windows тем оформлення. Зручність у тому, що Kubuntu має той самий репозиторій пакетів, що й Ubuntu.

Kubuntu

Операційна система містить велику кількість налаштувань і може бути складною для освоєння новачком. Також для Kubuntu потрібно більш потужне залізо, система сильно наворочена, що не підійде для старих ПК.

Deepin

Операційна система заснована на Debian і досить цікава у плані інтерфейсу. На Windows вона не схожа, більше на MacOS, але її все ж таки слід виділити в нашому підборі. ОС хороша своїм продуманим та плавним інтерфейсом – вона проста у використанні.

Deepin

ОС Deepin хороша, але потребує досить потужне залізо на відміну інших дистрибутивів. Пріоритет даної ОС відданий саме графіку та інтерфейс. Deepin підходить для новачків.

ReactOS

А що, якщо не хочеться Linux?Ну не лежить до нього душа!І тут можна спробувати унікальну операційну систему ReactOS, яка забезпечує сумісність з Windows-додатками минулих років.

Ця ОС більше підходить для тестування та запуску старих програм – з новим софтом вона вже працює нестабільно. ОС має інтерфейс, подібний до Windows 7 і XP. Примітно те, що система має відкритий вихідний код, а отже будь-який розробник може щось доопрацьовувати.

ReactOS

Звичайно, на роль постійної ОС вона не підходить, але в рамках експерименту чому б не поставити? Та раптом сподобається!

Чи складний Linux?

Існує думка, що більшість налаштувань користувач повинен проводити за допомогою команд — це лише частково. Сучасні дистрибутиви вже максимально доброзичливі до користувача, і більшість налаштувань можна змінювати так само, як і в Windows. Звичайно, для встановлення якихось складних програм (типу веб-сервера) потрібно буде «потанцювати з бубном» у консолі, але більшість можливостей доступна у звичному нам режимі.