Незвичайні сигнали наших смартфонів, які мало хто розуміє

Іноді наш телефон може намагатися передати нам різні речі, але через незнання цих самих сигналів – ми ігноруємо ці попередження. Проте, бути обізнаним в тому, що відбувається з власним гаджетом – дуже важливо, тому сьогоднішню статтю ми вирішили присвятити тематиці інтерпретації неочевидних сигналів наших смартфонів.





Автоактивація

Чи помічали ви, що гаджет включається сам собою? Можливо ваш телефон просто лежить на столі, і раптом на ньому спалахує екран, або автоматично починається завантаження якогось додатку або оновлення, на які ви не давали дозволу.

Цей знак – ознака стеження за пристроєм. У нього може входити і прослуховування через динамік і навіть перегляд через фронталку.

Різнобарвний екран

Цей сигнал говорить нам про те, що пристрій виходить з ладу через помилки в роботі ПЗ. Виявляється сигнал в тому, що екран телефону час від часу може мерехтіти різними кольорами. До речі, цей знак може говорити нам і про зараження вірусами. Якщо ви помітили таке у себе, вам слід скинути налаштування до початкових або знайти програму через яку і ламається ПЗ.

Автовимкнення

Якщо іноді під час користування смартфон відключається, вам варто звернути на це увагу, оскільки це може свідчити про поломку батареї або загрозу поломки ПЗ. У таких серйозних ситуаціях без ремонту в сервісі не обійтися.

Такими поломками найчастіше страждають неякісні флагмани. Щоб купити перевірений смартфон, варто більше вивчати подробиці пристроїв і їх характеристики, а також відгуки користувачів.