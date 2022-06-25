Poco F3 або Poco F4: порівняння і тести двох хітових смартфонів

Смартфони серії F є флагманськими для компанії Poco і після того, як торішній Poco F3 став одним з телефонів, що найбільше продалися, за всю історію бренду, сумнівів у тому, що до F4 буде прикута особлива увага, вже не залишалося.





Презентація пройшла, смартфон представлений, але чи такий він гарний? Можливо торішній флагман Poco так і залишиться найкращим за співвідношенням ціни та характеристик? На ці запитання є відповіді у цій статті.

Який дизайн зручніший?

Якщо не звертати увагу на блок камер, то основною відмінністю у зовнішності нового Poco F4 стали рівні межі корпусу.

Більшість із власників одягнуть чохол у перші хвилини після розпакування, тому логічно говорити саме про досвід використання у чохлі. З приводу ергономіки смартфонів можна зауважити:

Ефектніше виглядає смартфон з прямими гранями, насамперед через те, що дисплей має абсолютно рівну поверхню.

Проте зручніше в руці лежить смартфон із закругленими гранями. У чохлі прямі грані стають ще масивнішими, через що смартфон відчувається громіздким, особливо враховуючи розміри.

Про нові кольори корпусу Poco F4 говорити немає сенсу, тому що це справа смаку і знову ж таки, чи таке велике значення має колір з огляду на наявність чохла?

Чим вони відрізняються?

Обидва смартфони використовують один тип оперативної пам’яті – LPDDR5, але у Poco F3 її частота вище на 50 ГГц (виходячи з результатів тестів). Вбудована пам’ять ідентична – UFS 3.1, однакові дисплеї, обидва захищені Gorilla Glass 5. За вагою та габаритами відмінності мінімальні:

Poco F4 – 163,2 x 75,95 x 7,7 мм, 195 грам,

Poco F3 – 163,7 x 76,4 x 7,8 мм, 196 грам.

У плані софту відмінностей теж немає, адже в Poco F4 встановлено MIUI 13 (Android 12), а Poco F3 давно отримав актуальну версію системи. Процесори теж однакові – Snapdragon 870. Snapdragon 870 недарма вважають одним із найстабільніших процесорів сучасності, але в Poco F4 встановлена система охолодження LiquidCool (другого покоління), яка знижує температуру нагріву приблизно на 10-12 відсотків.

Poco F4 все ж таки перевершує торішній флагман за низкою характеристик:

Bluetooth 5.2 (замість 5.1),

Швидка зарядка 67 Вт (замість 33 Вт),

Супутники Glonass Poco F4 знаходитиме трохи швидше,

І найголовніша відмінність – камера.

У Poco F4 встановлено основний модуль на 64 МП (F/1.79, 0.7 μm) з оптичною стабілізацією, тоді як F3 міг похвалитися 48 МП основною камерою (F/1.79, 0.8 μm).

Насправді це дає можливість отримати більш чіткі знімки в умовах поганої освітленості, і само собою якість відео стане трохи краще.

Відповідаючи на запитання поставлене у заголовку можна підсумувати наступне: якщо ви є власником Poco F3, то оновлювати смартфон немає жодного сенсу, а якщо вибираєте між двома цими моделями, є сенс обрати саме F4 через більший термін підтримки при аналогічній ціні.