Що купити замість Xiaomi 13: три найкращі альтернативи

Xiaomi 13 – головний флагман компанії у 2023 році. Виглядає як девайс без слабких місць, зі збалансованими характеристиками, вологозахистом і бездротовою зарядкою, на яких раніше китайці економили. Однак з появою нових фіч помітні зросла і ціна смартфона, тож конкуренти в нього дуже серйозні.

Сьогодні ми розглянемо 3 найкращі аналоги Xiaomi 13, які можна купити приблизно за ті ж гроші. Оскільки «тринашка» цікава своєю компактністю, порівнюватимемо її з іншими невеликими флагманами, якими можна зручно керувати однією рукою. Але для початку огляд переваг Xiaomi 13, заради яких варто брати саме його.

Чим хороший Xiaomi 13:

Дизайн та матеріали корпусу. Вам може не подобається, що Xiaomi вирішила використовувати плоскі грані в стилі останніх iPhone, але наживо їхній флагман виглядає просто шикарно і так само відчувається тактильно. Блискучий метал по краях, скло Gorilla Glass 5 спереду та ззаду, плоский екран – цей апарат хочеться брати до рук.

Повноцінний вологозахист IP68 , якого не було в минулих поколіннях. Xiaomi 13 можна занурювати у воду на глибину до 1,5 метра терміном до 30 хвилин, і йому нічого не буде.

Чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 . Такий процесор стоїть у всіх флагманах цього року, оскільки це найкращий варіант із усього, що зараз є на ринку. Разом із швидкою оперативністю LPDDR5X він набирає майже 1.3 млн. балів в Антуту. Смарт працює дуже спритно, як і личить флагману за такі гроші.

Підтримка швидкої та бездротової зарядки. Батарея на 4500 мАг може заряджатися з проводом потужністю 67 Вт (з 0 до 100% за 40 хвилин) або бездротовим способом потужністю 50 Вт (48 хвилин). Також підтримується реверсивна бездротова зарядка для гаджетів на зразок смарт-годин або TWS-навушників. На відміну від багатьох конкурентів, Xiaomi адаптер живлення все ще включений в комплект поставки смартфона.

Відмінні стереодинаміки. Китайці чудово попрацювали над звуком смартфона. Тут стоять потужні динаміки, посилені Dolby Atmos. У них об’ємний звук із непоганими низькими частотами. За якістю паритет з останніми Galaxy S23, але трохи слабший за звучання топових Apple iPhone.

Відсутність реклами . В останній версії MIUI компанія прибрала вбудовану рекламу із прошивок топових смартфонів, залишивши її в моделях дешевше.

Підтримка eSIM. Усього в телефон можна встановити три сімки – дві фізичні та одну «віртуальну».

Екран Xiaomi 13 не можна однозначно віднести ні до переваг, ні недоліків смартфона. З одного боку, 6.36-дюймова OLED матриця хороша – у неї приємна передача кольору, висока максимальна яскравість (1200 нит) і чіткий сенсор. З іншого боку – засмучує відсутність адаптивної частоти оновлення, можуть бути лише фіксовані 60, 90 або 120 Гц, тоді як у конкурентів стоять LTPO екрани, здатні змінювати герцовку для економії заряду батареї.

Основна камера Xiaomi 13 хороша, але нічим не виділяється на тлі інших флагманів. А ось фронталка сильно відстала у частині відеозапису, підтримується лише 1080p.

Також із неприємних мінусів відзначимо, що девайс гріється сильніше, ніж інші пристрої на Snapdragon 8 Gen 2, через що втрачає частину продуктивності в іграх. Через 10 хвилин тротлінгу тесту, продуктивність падає на 40%. Ймовірно, цю проблему виправлять із оновленнями MIUI, тому її не можна назвати критичною. Та й на додачу згадаємо про типовий набір обмежень сучасних флагманів: відсутність підтримки карт пам’яті MicroSD і 3.5 мм. роз’єм для навушників.

Чи варто купувати Xiaomi 13? Якщо зрослі апетити бренду з цінового питання вас не бентежать, то чому б і ні? Це збалансований сучасний флагман, який добре справляється із будь-якими завданнями. Він потужний, красиво виглядає та пристойно фотографує. Однак перш ніж приймати остаточне рішення, рекомендуємо розглянути наступні альтернативи.

Конкуренти Xiaomi 13

Samsung Galaxy S23

Прямим конкурентом Xiaomi 13 від Samsung є Galaxy S23. Причому цього року склалася парадоксальна ситуація, в інтернет-магазинах «корейця» можна взяти навіть на кілька тисяч дешевше, ніж «китайця». А за цінового паритету варто ретельно подумати, кому віддати перевагу.

Galaxy S23 оснащений ще компактнішим 6.1-дюймовим SuperAMOLED дисплеєм, і важить на 21 грам менше (168 проти 189 г). На технічному рівні різниці між флагманами дуже мало. Обидва працюють на Snapdragon 8 Gen 2 і мають порівнянну продуктивність, основні камери знімають приблизно однаково, якість екранів скрізь на висоті. Але є пара істотних відмінностей.

Переваги Samsung Galaxy S23:

LTPO дисплей. У Galaxy використовується найсучасніша матриця, яка підлаштовує частоту оновлення в діапазоні 1-120 Гц, залежно від контенту, що відображається. В іграх та інтерфейсі вона дасть максимальну плавність, при перегляді відео – 24 або 60 Гц, а в режимі AlwaysOn частота знижується до 1 Гц, щоб заощаджувати заряд акумулятора. У Xiaomi екран LTPO стоїть тільки в Pro-версії “тринашки”.

Пам’ять. І знову економія від Xiaomi. У базовій версії S23 має 8/256 ГБ пам’яті, причому сховище йде на найшвидших чіпах UFS 4.0. У базі у Xiaomi 13 лише 8/128 ГБ з чіпами UFS 3.1, а найшвидший накопичувач 4.0 ставлять у конфігурації на 256 ГБ і вище.

Ширококутна камера . Різницю в знімках на основні камери між флагманами потрібно шукати з мікроскопом, переважно вона полягає в нюансах кольору. А ось ультраширик на S23 фотографує помітно краще як по деталізації, так і по динамічному діапазону, особливо при зйомці з поганим освітленням.

Запис відео на передню камеру . S23 може знімати у форматі 4K/60fps, тоді як Xiaomi записує максимум FullHD 60 кадрів за секунду, а при використанні HDR швидкість падає до 30 fps. Це відверто не флагманський рівень.

Більш досконале скло Gorilla Glass Victus 2 проти звичайного Gorilla Glass 5-го покоління у Xiaomi.

Підтримка оновлень . Samsung офіційно оголосила, що S23 отримає чотири великі оновлення Android, і ще рік патчів безпеки зверху, тобто флагман залишатиметься актуальним протягом 5 років. У Xiaomi заплановано три основні оновлення Android, причому випускає компанія їх менш оперативно.

У порівнянні Samsung S23 проти Xiaomi 13 за китайця говорить автономність і швидкість зарядки. У Galaxy у цьому плані все дуже скромно: батарейка 3900 мАг (на 600 мАг менше), всього 25 Вт по дроту та бездротова зарядка максимум на 15 Вт. За відгуками користувачів, S23 без особливих проблем працює до пізнього вечора, але виправдань для «черепашої» зарядки від Samsung просто немає. Інші бренди переступили ці показники вже кілька років тому.

Наша рекомендація: якщо хочеться максимально швидку зарядку – однозначно беріть Xiaomi 13, все потрібне там прямо з коробки. В інших випадках «галактика» виглядає цікавішим смартфоном. За рахунок переходу на чіпи Qualcomm та розширення програмної підтримки – це, мабуть, найвигідніший флагман Samsung за останні роки.

Asus ZenFone 9

Хорошою альтернативою Xiaomi 13 є ZenFone 9. Флагман ASUS вийшов ще минулого року, і працює на більш старому процесорі Snapdragon 8+ Gen 1. Різниця у продуктивності між чіпами не така велика, та й знайти «зенфон» можна на 100-150$ дешевше . З діагоналлю 5.9-дюймів (OLED, 120 Гц) і вагою 169 грам – це найменший флагман на ринку в принципі, так що його варто дивитися, якщо вам подобаються компактні девайси.

Переваги Asus ZenFone 9:

Наявність 3.5 мм роз’єму , щоб підключити до смартфону дротові навушники не потрібно ніяких перехідників.

Чистий Android. Не всім подобається функціональна, але перевантажена оболонка MIUI. Тайванці використовують оригінальну версію ОС. З коробки “дев’ятка” працює під керуванням Android 12, але для смартфона вже доступне оновлення до Android 13.

Фронтальна камера може записувати відео з роздільною здатністю 4K.

Сенсорна панель Zentouch . Це унікальна фішка Asus, розташована з правого боку смартфона. За допомогою свайпів по корпусу можна, наприклад, відкривати або згортати шторку повідомлень, скролити сторінки в браузері, перемикати або ставити паузу треки в плеєрі. Функціонал налаштовується під те, що потрібно.

6-осьова матрична стабілізація основної 50-мегапіксельної камери. При фотографуванні різниці зі звичайним OIS практично немає, а ось при зйомці відео така стабілізація може згладжувати екстремальнішу тряску.

Як і конкурент, ZenFone 9 має вологозахист IP68 та якісний стереозвук. Сканер відбитків пальців розташований не під екраном, а збоку в кнопці увімкнення – працює блискавично. Однак за кількістю наворотів «зенфон» все ж таки поступається Xiaomi 13. У нього немає телеоб’єктиву з оптичним зумом (тільки основна камера + ультраширик), бездротової зарядки, ІЧ-порту та eSIM. Місткість акумулятора тут менше на 200 мАг, а провідна зарядка вдвічі повільніша (30 проти 67 Вт). Хоча автономність такого малюка дуже пристойна, живе до двох днів на одному заряді.

Брати ZenFone 9 або Xiaomi 13 – питання спірне. Якщо хочеться заощадити, але отримати компактний та зручний смартфон із запасом продуктивності на пару років уперед, Asus відмінно підійде на цю роль. Він має цікавий дизайн, швидко працює і в цілому позбавлений серйозних недоліків.

iPhone 14

Ми дожили до того, що флагмани Xiaomi зрівнялися за ціною з iPhone, тому не варто забувати про техніку Apple, навіть якщо ви відданий фанат Андроїд. Звичайно, перехід на iOS вимагає звикання, але може настав час самому розібратися, що мільярди людей знайшли в цих девайсах з надкушеним яблуком на спинці?

Сильно заглиблюватися в характеристики iPhone ми не будемо, на відміну від Xiaomi, що гониться за цифрами, купертинівці завжди робили ставку на оптимізацію своїх пристроїв. Обидва флагмани дадуть вам можливість запускати новітні ігри з максимальною продуктивністю, впевнено живуть весь день на одному заряді, і круто фотографують. Відзначимо лише принципові відмінності iPhone, яких немає у Xiaomi:

Екосистема . Усі пристрої Apple на програмному рівні пов’язані між собою. Взяти наприклад, iPhone і AirPods – навушники можуть з’єднуватися з телефоном без увімкнення Bluetooth, просто відкриваєш кришку і все запрацювало. Якщо додати сюди ноутбук, вони самі безшовно перестрибуватимуться між джерелами, залежно від того, звідки йде звук. У випадку смартфона та навушників Xiaomi, це просто два окремі гаджети, які в роботі не відрізняються від пристроїв інших виробників.

MagSafe . Фішка може здатися суто маркетинговою, але можливість швидко причепити до смартфона бездротову зарядку або повісити аксесуар на кшталт картхолдера – це дійсно зручно. Не даремно розробники Qi-стандарту скопіювали магнітне кріплення Apple, і в майбутньому планують інтегрувати його в Android смартфони.

Тривала підтримка . Тут коментарі зайві: Apple оновлює iPhone в середньому 5-6 років, вони залишаються актуальними набагато довше, ніж смартфони інших виробників.

Мінімальна втрата в ціні . iPhone завжди можна вигідно продати на вторинному ринку, і якщо він вам не сподобається, повернутися на улюблений Android 🙂

У прямому порівнянні Xiaomi 13 vs iPhone 14, «яблуку» нема чим крити відсутність об’єктиву з оптичним зумом. Засмучує і стандартна частота оновлення екрану 60 Гц, але тут все не так однозначно. Завдяки плавності анімацій iOS, він не відчувається як пристрій із минулого. Якщо хочеться відчути максимальну плавність, можна дивитися торішні iPhone 13 Pro, вони зараз подешевшали, і якщо дочекатися знижок різниця в ціні не буде надто великою.