Історики розповіли, чому у високих солдатів більше шансів вижити у бою

Іноді вчених хвилюють досить дивні питання.





Наприклад, нещодавно дослідники провели аналіз зросту британських солдатів часів Другої світової. І довели парадоксальний факт – за інших рівних у боях мали більше шансів вижити люди високого зросту. Середній зріст вцілілих – вище 168 см, а полеглих – 166 см.

Але чому? Адже невисоким бійцям легше сховатися в окопі, сховатися від куль. Чим пояснюється феномен виживання солдатів вище середнього зросту? Чому статистично невисокі військові гинули частіше?

Феномен того, хто вижив

Таке питання було поставлене вченими зовсім не з пустих цілей. Еволюційні антропологи досліджують особливі людські стратегії виживання.

Крім того, дослідження зросту солдатів, що повернулися з полів битв, є окремим випадком феномену або статистичної помилки, тих що вижили. Завдяки таким дослідженням вчені намагаються встановити, що найважливіше для успіху в бойових діях.

Закономірність, що найчастіше виживали саме британські солдати зростом вище середнього, була встановлена ​​в результаті обробки сотень тисяч карток військових з-поміж рядових і сержантів.

Поки що повністю пояснити цей парадокс ученим не вдалося. Але склалися дві ключові версії.

Еволюційний фактор

Фахівець у галузі еволюційної психології з Лондонської школи економіки Сатосі Канадзава вважає, що феномен солдатів високого зросту, які вижили, пов’язаний з інтелектом.

На його думку, статистично високі люди розумніші, ніж у середньому представники цієї популяції. Канадзава пояснює це еволюційним чинником. Рівень розуму передається переважно за жіночою лінією. А потенційні мами схильні вибирати більшого, найвищого батька для своїх дітей. В результаті, високе потомство в середньому має більш високий рівень інтелекту.

Канадзава вважає, що на полях Другої світової війни це давало високим одразу кілька переваг.

У рукопашній і на марші вони були сильнішими і поводилися раціональніше, що давало їм можливість вижити там, де здавалися менші бійці.

Канадзава доводить, що люди з вищим IQ менш схильні до впливу колективу. Вони частіше – одинаки. На війні це дозволяло робити нестандартні вчинки, діяти самостійно, виявляти ініціативу.

А ще високі солдати, на думку Канадзави, за рахунок свого розуму частіше просувалися по службі, ставали капралами та сержантами. Це також збільшувало шанси вижити, порівняно з рядовими.

Виживання високих Канадзава пояснює і стрибок рослих європейців після війни. Повернувшись, високі бійці залишали потенційно високорослих синів.

Парадокс великої мішені

Альтернативне пояснення запропонував колега Канадзави з Едінбурга Домінік Д. П. Джонсон. Він вважає, що високі виживали частіше, бо вони менш уразливі.

Великій людині складніше сховатися, це правда. Тому вона є великою мішенню. Але при цьому велика площа тіла знижує шанси влучення кулі в життєво важливі органи.

На думку Джонсона, у високих більше тканин і місць у тілі, які куля може вразити без особливої ​​шкоди здоров’ю. Тому великих солдатів могли частіше поранити, але рідше вбивати. Отримавши поранення, високий боєць на якийсь час вибував із зони бойових дій.

Але пояснення Канадзави і Джонсона носять поки що попередній характер. Феномен високого солдата поки що залишається загадкою.

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