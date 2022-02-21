Історики розповіли, чому у високих солдатів більше шансів вижити у бою
Іноді вчених хвилюють досить дивні питання.
Наприклад, нещодавно дослідники провели аналіз зросту британських солдатів часів Другої світової. І довели парадоксальний факт – за інших рівних у боях мали більше шансів вижити люди високого зросту. Середній зріст вцілілих – вище 168 см, а полеглих – 166 см.
Але чому? Адже невисоким бійцям легше сховатися в окопі, сховатися від куль. Чим пояснюється феномен виживання солдатів вище середнього зросту? Чому статистично невисокі військові гинули частіше?
Феномен того, хто вижив
Таке питання було поставлене вченими зовсім не з пустих цілей. Еволюційні антропологи досліджують особливі людські стратегії виживання.
Крім того, дослідження зросту солдатів, що повернулися з полів битв, є окремим випадком феномену або статистичної помилки, тих що вижили. Завдяки таким дослідженням вчені намагаються встановити, що найважливіше для успіху в бойових діях.
Закономірність, що найчастіше виживали саме британські солдати зростом вище середнього, була встановлена в результаті обробки сотень тисяч карток військових з-поміж рядових і сержантів.
Поки що повністю пояснити цей парадокс ученим не вдалося. Але склалися дві ключові версії.
Еволюційний фактор
Фахівець у галузі еволюційної психології з Лондонської школи економіки Сатосі Канадзава вважає, що феномен солдатів високого зросту, які вижили, пов’язаний з інтелектом.
На його думку, статистично високі люди розумніші, ніж у середньому представники цієї популяції. Канадзава пояснює це еволюційним чинником. Рівень розуму передається переважно за жіночою лінією. А потенційні мами схильні вибирати більшого, найвищого батька для своїх дітей. В результаті, високе потомство в середньому має більш високий рівень інтелекту.
Канадзава вважає, що на полях Другої світової війни це давало високим одразу кілька переваг.
У рукопашній і на марші вони були сильнішими і поводилися раціональніше, що давало їм можливість вижити там, де здавалися менші бійці.
Канадзава доводить, що люди з вищим IQ менш схильні до впливу колективу. Вони частіше – одинаки. На війні це дозволяло робити нестандартні вчинки, діяти самостійно, виявляти ініціативу.
А ще високі солдати, на думку Канадзави, за рахунок свого розуму частіше просувалися по службі, ставали капралами та сержантами. Це також збільшувало шанси вижити, порівняно з рядовими.
Виживання високих Канадзава пояснює і стрибок рослих європейців після війни. Повернувшись, високі бійці залишали потенційно високорослих синів.
Парадокс великої мішені
Альтернативне пояснення запропонував колега Канадзави з Едінбурга Домінік Д. П. Джонсон. Він вважає, що високі виживали частіше, бо вони менш уразливі.
Великій людині складніше сховатися, це правда. Тому вона є великою мішенню. Але при цьому велика площа тіла знижує шанси влучення кулі в життєво важливі органи.
На думку Джонсона, у високих більше тканин і місць у тілі, які куля може вразити без особливої шкоди здоров’ю. Тому великих солдатів могли частіше поранити, але рідше вбивати. Отримавши поранення, високий боєць на якийсь час вибував із зони бойових дій.
Але пояснення Канадзави і Джонсона носять поки що попередній характер. Феномен високого солдата поки що залишається загадкою.