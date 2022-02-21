Огляд Du Smart Buds Pro від Xiaodu: багато можливостей за доступні гроші

Новинка від Xiaodu, Du Smart Buds Pro, підтримують розпізнавання голосу і запис голосових нотаток. В навушниках використовується голосовий помічник DuerOS. Він уміє розбирати голос на окремі фрази та слова, а також зберігати записи. Як приклад, їх можна використовувати як диктофон під час переговорів.





Зустрічають по одежині

Бокс у вигляді капсули виконаний із білого глянсового пластику. З огляду на все, це найбільш вдале рішення, тому що на ньому не залишається слідів від пальців та жирних розводів. Капсула може бути тільки у складеному вигляді і розміщуватися на бічних поверхнях. Тому у будь-якому разі вона закриється. На лицьовій стороні розмістився індикаторний світлодіод, що вказує на певний режим роботи та рівень заряду боксу. Може підсвічуватись білим або оранжевим кольором. Під світлодіод логотип виробника.

У нижній частині роз’єм для підключення живлення. Під час заряду струми невисокі, тому час, витрачений на повний заряд, може розтягнутися до кількох годин.

На бічній грані розташувалася єдина кнопка, що відповідає за скидання на заводські налаштування та активацію режиму сполучення. Для цього потрібно утримувати 10 або 2 секунди відповідно. Ця функція стандартна і застосовувалася в попередній версії навушників.

Незвичайним рішенням стало застосування металевих шарнірів механізму кришки. Виглядає це надзвичайно і виділяється із загального білого корпусу. Кришка утримується сильним магнітом і мимоволі не відкриється навіть при падінні. З внутрішньої сторони кришки розмістився серійний номер та деяка кількість інформації.

Навушники розташовані в індивідуальних за форматом заглибленнях і не взаємозамінні. У нижній точці розташувалися контакти заряду вбудованих акумуляторів навушників.

Розглянемо самі навушники. Форма навушників зовні нагадує всім відому але дорожчу продукціюо причому за вищої ціні, вона виділяється якістю звуку.

На ніжці розташувався отвір розмовного мікрофона та пара контактів для заряду акумулятора. Сенсорна кнопка не зовсім звичайна і вона не розташовується із зовнішньої частини, а проходить по всій довжині ніжки. А для керування доведеться використовувати оба пальця, обхопивши ніжку. У різних комбінаціях для управління використовується не тільки тап, а й свайпи. З внутрішнього боку ніжки фарбою вказано маркування спрямованості.

Звук, підключення та керування

Для підключення навушників достатньо вийняти їх із кейсу, відкрити налаштування Bluetooth на телефоні та вибрати потрібну модель зі списку.

Саме керування здійснюється наступними видами натискань по сенсорній панелі.

Натисніть і утримуйте, щоб переключитися між режимом шумозаглушення та режимом прозорості.

Затиснути ліву або праву сторони навушників, щоб встановити паузу або продовжити відтворення.

Провести пальцем вниз або вгору, щоб додати або зменшити гучність.

Можна самостійно перепризначити методи керування в мобільному додатку «Xiaodu». У ньому можна дізнатися точний рівень заряду кожного навушника і кейсу окремо, переключити режими шумоподавлення і прозорості, а також провести тест, який покаже, чи правильно навушники сидять у вухах.

Залежно від стану носіння навушників (вдягнені/не надіті) автоматично включається пауза або відтворення.

Xiaodu Du Smart Buds Pro – навушники класу Hi-Fi з ІІ-алгоритмами для регулювання звуку та 12-мм динаміком. В результаті виходить досить чисте звучання з ефектом присутності, що добре чутно в композиціях з вираженим вокалом. Високі гучності, однак, навушники сприймають не так добре, що можна трохи виправити, погравшись зі сторонніми еквалайзерами.

Якість передачі голосу під час телефонних розмов затикає за пояс багато дорожчих моделей. У нашому типовому сценарії (тиша/шум води/шум вулиці) навушники показали себе добре. Шум води зрізався майже без втрат, а глушіння дороги викликало лише невелике спотворення голосу.

Xiadau Du Smart Buds працюють із кодеками SBC та AAC.

Автономність

Навушники отримали збільшені акумулятори, якщо порівнювати з попередньою версією, але й не відстають від інших виробників. У кожному навушнику вдалося розмістити акумулятор в 40 mAh і при цьому зберегти вагу і стрункість. Так ось повного заряду вистачило трохи більше 6 годин, хоча заявлено 7. Це пов’язано швидше з методом тестування. Ми слухали музику на високій гучності. Тому й виміри проводилися на відсотках 60-70. Від боксу вдасться кілька разів зарядити навушники, а функція швидкої підзарядки дозволяє після 10 хвилин користуватися навушниками ще майже дві години.

Технічні характеристики Xiaodu Du Smart Buds Pro

Підключення: Bluetooth 5.2.

Діаметр динаміка: 12 мм.

Мікрофони: три мікрофони у кожному навушнику.

Дальність підключення: 10 метрів.

Тривалість роботи: до 7 годин при безперервній роботі. Час роботи з кейсом – до 35 годин.

Заряджання кейсу: через порт Type-C.

Розміри навушників: 34,3 x 25 x 21,5 мм.

Розміри кейсу: 65,3 х 27,8 х 47,8 мм.

Загальна вага: 55 г.

Ціна: 105 євро на Aliexpress.

Висновки

За доступну вартість покупець може розраховувати на зручний кейс, тривалий час роботи та тямущу передачу голосу в телефонних розмовах (краще, ніж у багатьох дорожчих аналогів).

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