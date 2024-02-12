Redmi Note 13 Pro: начистоту про використання і мінуси

Коли смартфон має в назві приставку “Pro”, від нього чекаєш щонайменше однієї сильної сторони або якихось нових технологій.

Тим паче у випадку з компанією Xiaomi, які відверто провалили два попередні покоління (Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 12 Pro), а отже мала б виправити помилки.

Чи вдалося їм це зробити відповімо далі і постараємося обійтися без нудних цифр.

Redmi Note 13 Pro

Дисплей, як і у випадку з Redmi Note 13, радує правильною передачею кольору і досить маленькими рамками.

Однак, з незрозумілої для нас причини має пікову яскравість нижчу, ніж у молодшої моделі (1300 проти 1800 ніт) і це помітно.

При цьому цей екран стане чудовим вибором для людей чутливих до ШІМ.

На яскравості від 25 до 55 відсотків коефіцієнт пульсації становить лише 4 відсотки (це дуже добре).

На вищій (і нижчій) яскравості він, звісно ж, підвищується, але все ще залишиться нижчим за звичний (8-14 відсотків).

Тож якщо ви давно хотіли поміняти IPS на Amoled, то цей смартфон ми можемо рекомендувати.

Процесор справляється з відмальовуванням 120 Гц, але принцип, за яким Xiaomi вибирають чипи для своїх смартфонів, для нас залишається загадкою.

У Redmi Note 13 Pro встановлений Helio G99 Ultra (AnTuTu 433130), який не хапає зірок з неба в плані продуктивності:

PUBG і CoD – 40 fps (середні налаштування графіки)

Genshin – 28 fps (графіка нижче середнього)

Wreckfest – 30 (мінімальні налаштування графіки)

При цьому компанія Xiaomi продовжує встановлювати оперативну пам’ять стандарту LPDDR4X і накопичувачі UFS 2.2.

Чи можете ви назвати цей смартфон Pro? Ми ні.

До того ж вибираючи процесор MediaTek, користувач повинен розуміти, що підбір Google Камери буде вкрай складним, але ж камера в цьому смартфоні справді непогана.

Redmi Note 13 Pro важко назвати камерофоном, але нам сподобався баланс білого і розмиття фону на фотографіях.

З відео все не так однозначно, адже:

З одного боку є оптична стабілізація, але якщо світла недостатньо, картинка починає “плавати” по краях.

З іншого боку правильна передача кольору нікуди не поділася, але в Pro-версію “забули” додати зйомку в 4K.

Головні мінуси Redmi Note 13 Pro

Навмисно не розповідаємо про час роботи і зарядку, адже там все звично для смартфона з 5000 мАг і 67 Вт блоком.

Дозволимо собі трохи обурення з приводу трьох найдивніших моментів цієї моделі.

Вгадайте, яка шторка в Pro-версії смартфона 2024 року? Правильно – сіра (сяомісти зрозуміють, що це означає).

Датчик наближення (барабанний дріб) знову віртуальний і ми відмовляємося розуміти, як Xiaomi можуть ставити в недорогі моделі цієї ж серії фізичний модуль, а в Pro-версії віртуальний.

І найголовніший мінус Redmi Note 13 Pro – ціна. 13 000 гривень за такі характеристики явно забагато.

У підсумку Xiaomi і не думали виправляти підхід до створення Redmi Note Pro, більш того, в Redmi Note 13 Pro 5G ситуація не краща.