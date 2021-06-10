1MORE ComfoBuds PRO та 1MORE ComfoBuds – доступні конкуренти “яблучним” вухам

Зовсім недавно у продажу з’явилися нові бездротові навушники 1MORE ComfoBuds PRO. Це оновлена версія добре зарекомендували себе навушників 1MORE ComfoBuds.





Головна відмінність нових 1MORE ComfoBuds PRO від попередника – наявність активного шумозаглушення ANC. Також навушники оснащені 13,4-мм динамічними драйверами, кодеком AAC, 6 мікрофонами, Bluetooth 5,0, захистом IPX4 і швидкою зарядкою.

Якщо раніше, виробник пропонував навушники 1MORE ComfoBuds, як недорогу альтернативу Apple AirPods. То тепер компанія заявляє про гідну конкуренцію моделі ComfoBuds PRO для AirPods Pro.

Характеристики 1MORE ComfoBuds PRO

Модель 1MORE ComfoBuds Pro версія Bluetooth Bluetooth 5.0 випромінювач 13,4-мм динамічний драйвер аудіокодеки AAC дальність зв’язку 10 метрів частотні характеристики 20 – 20000 Гц опір 32 Ом шумозаглушення ANC кількість мікрофонів 2 x 3 мікрофони ємність батареї навушників – 50мАч, футляра – 450мАч відтворення 8 годин, з ANC – 6 годин Загальний час роботи 28 години, з ANC – 20 годин час заряду навушники – 1 година, футляр – 2 години матеріал ABC пластик вага навушники – 2 x 5,1 грама, футляр – 40 грам Захист від води IPX4

Характеристики 1MORE ComfoBuds

Бренд 1MORE Модель ComfoBuds Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Кодеки AAC, SBC Дальность связи 10 м Излучатель 13,4-мм динамический драйвер Частотный диапазон 20–20000 Гц Шумоподавление 4 микрофона ENC Защита IPX5 Материал Пластик Вес Наушников – 3,8г, кейса – 28,9г Батарея Наушников – 35мАч, кейса – 410мАч Время звучания Наушников – 4ч, кейса – 18ч Время зарядки 1,5ч

Гарнітура

Дизайн навушників 1MORE ComfoBuds PRO повторює форму попередньої моделі. У них, як і раніше гладкий тонкий корпус, але є і багато змін. На зовнішній стороні звуководу розташовані два золотисті контакти для зарядки, між ними – невелика чорна область. Це інфрачервоний датчик, він використовується для виявлення вуха. Навушники красиві і зручні, мають дуже комфортну посадку. Їх розмір становить 8 x 3.7 x 3 см і вага – 5,1 грама. Від води вони захищені стандартом IPX4.

Зв’язок і функції управління

Що стосується стабільності зв’язку та затримки Bluetooth, то сміливо можема сказати, що вам не потрібно ні про що турбуватися. У навушниках застосовується чіп Bluetooth 5,0 з підтримкою кодека AAC. Дальність передачі сигналу досягає 10 метрів, збоїв і обривів зв’язку ми не спостерігали.

При першому підключенні 1MORE ComfoBuds PRO переходять в режим пошуку і сполучення після завантаження. В цей час світлодіодний індикатор на кінці ніжки гарнітури блимає червоним і синім кольором. Даємо згоду, і навушники підключаються.

Усі наступні підключення навушників будуть виконуватися автоматично при відкритті зарядного футляра. Швидкість підключення дуже висока.

Щоб встановити програму 1more, вам потрібно відсканувати QR-код. Цей додаток дозволяє використовувати більше функцій гарнітури. Тут ви зможете побачити заряд батареї навушників і зарядного футляра, також зможете швидко перемикатися між п’ятьма різними режимами шумозаглушення.

Для управління навушниками використовуються сенсорні майданчики, які знаходяться на зовнішній стороні гарнітур. Функції управління стандартні. Подвійне клацання за замовчуванням призначене для відтворення / паузи, або (відповідь на дзвінок / завершення виклику), а три клацання – для запуску голосового помічника. Довге натиснення дозволяє перемикати режими шумозаглушення.

Якість звуку і шумозаглушення

Давайте поговоримо про якість звуку. У звуковому блоці навушників 1MORE ComfoBuds PRO встановлений великий 13,4 мм динамічний драйвер. Для декодування сигналу застосовується формат AAC.

Як ви напевно знаєте, навушники бренду 1More мають хорошу репутацію завдяки якісному звуку. Дана модель не є винятком. Вона має гарний масивом низьких частот. Бас НЕ роздутий, має хорошу чіткість і демонструє різкість і ритм. Барабани і бас гітара звучать напористо, але при цьому не заважають і не змішуються з іншими частотами.

Високі і середні частоти також порадували. Вони приємно звучать, мають хорошу деталізацію, можна розрізнити майже всі нюанси музики.

Що стосується вокалу, то він займає середній діапазон частот. Всі слова добре помітні, також багато енергії і напору, і можна із задоволенням послухати своїх улюблених виконавців.

В цілому, якість звуку 1MORE ComfoBuds PRO нам дуже сподобалося. Дуже часто навушники розкриваються на якомусь одному жанрі або стилі в музики. Але ці навушники адаптовані практично до всіх жанрів і стилів.

Одна з основних функцій 1MORE ComfoBuds PRO – це наявність активного шумозаглушення ANC.

У навушниках використовуються п’ять режимів шумозаглушення. Але при цьому три режими перемикаються за допомогою тривалого утримання сенсорної області на навушниках. Два інших режими необхідно включити через додаток.

Перші три режими шумозаглушення:

Сильне шумозаглушення: застосовується в умовах сильного шуму, в літаках, в поїздах і метро.

Збалансоване шумозаглушення: для офісних приміщень, кафе та інших приміщень.

Режим захисту від шуму вітру: застосовується при бігу, ходьбі, їзді на велосипеді. Можна сказати, що це режим з найменшим шумопоглинання.

Батарея

Кожна гарнітура 1MORE ComfoBuds PRO забезпечена батареєю ємністю 50 мАг. Вона забезпечує час роботи гарнітури до 8 годин при вимкненому шумозаглушенні. І близько 6 годин роботи при включеному режимі шумозаглушення.

Також зарядний футляр має додаткову батарею ємністю 450 мАг. Що дозволяє мати загальний час автономної роботи близько 20 годин з використанням шумозаглушення і 28 годин без нього.

Повна зарядка батареї за допомогою кабелю Type-C забере у вас близько двох годин. Коли зарядний пристрій повністю зарядиться, на ньому буде постійно горіти зелений світлодіод.

Повна зарядка гарнітури займає близько 65 хвилин. Світлодіод гасне, коли гарнітура повністю заряджена.

Висновок

Нова модель навушників 1MORE ComfoBuds Pro має привабливий зовнішній вигляд, якісний комплект аксесуарів, невеликі розміри і зручну посадку, гарну якість звуку і часу автономної роботи і відмінний ефект від шумозаглушення.

Цін та доступність

Обидві моделі вже доступні на майданчику аліекспрес за $99 та $37 відповідно, але ми знаємо як можна добре зекономити на покупці. Для цього треба слідувати простому алгоритму.

Для 1MORE ComfoBuds PRO

Переходимо на сторінку товару. Оформляємо замовлення, та обираємо спосіб оплати через WebMoney, але зараз оплату не проводим, просто повертаємось в магазин з сайту WebMoney. Пишемо продавцю повідомлення з текстом “CES” Чекаємо повідомлення про те, що ціна на товар знижена з $99 до $63.

Для 1MORE ComfoBuds

Тут алгоритм дій простіший: