Найпопулярніші програми для зміни обличчя на Android смартфонах

Для Android-телефонів доступно безліч різних додатків. Існують і програми, за допомогою яких можна швидко поміняти обличчя на фотографії. Якщо ви шукаєте саме такий софт, але не знаєте, який додаток завантажити, читайте статтю до кінця.





№5 – YouCam Perfect

YouCam Perfect – чудовий варіант, який дозволить швидко поміняти обличчя на фотографії. Все відбувається буквально в пару кліків, тому зробити кумедні зображення зможе абсолютно будь-хто.

№4 – Face Swap Live

Face Swap Live використовує технологію доповненої реальності, дозволяючи міняти обличчя перед створенням фотографії, тобто у прямому ефірі. Ви можете накласти обличчя якоїсь знаменитості, дитини чи навіть собаки. Все обмежується лише вашою фантазією.

№3 – Faceover

Faceover – зручний додаток для заміни особи. З його допомогою можна не тільки помінятися фізіономіями з другом або кимось іншим, але й усіляко відредагувати обличчя. Повертайте, обрізайте та виконуйте найрізноманітніші маніпуляції. Результат виходить реалістичним і точно вам сподобається.

№2 – Snapchat

У Snapchat дуже легко змінити обличчя. Достатньо включити фронтальну камеру, зробити тап із утриманням по зоні, де знаходиться ваше обличчя та вибрати ефект заміни обличчя. Потім залишається направити камеру на ту людину, з якою ви хочете помінятись обличчям, після чого програма за частки секунди видасть кумедний підсумковий результат.

№1 – Reface

Якщо вам потрібно поміняти обличчя на відео, то сміливо качайте Reface. Зі своїм завданням додаток від українських розробників справляється якісно, ​​підсумковий результат виглядає шалено реалістично. Крім того, у програмі можна створювати картинки, анімації та просто редагувати відео.