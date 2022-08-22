Огляди

Найпопулярніші програми для зміни обличчя на Android смартфонах

22.08.2022
1 хвилина на прочитання
Reface

Для Android-телефонів доступно безліч різних додатків. Існують і програми, за допомогою яких можна швидко поміняти обличчя на фотографії. Якщо ви шукаєте саме такий софт, але не знаєте, який додаток завантажити, читайте статтю до кінця.

№5 – YouCam Perfect

YouCam Perfect – чудовий варіант, який дозволить швидко поміняти обличчя на фотографії. Все відбувається буквально в пару кліків, тому зробити кумедні зображення зможе абсолютно будь-хто.

YouCam Perfect - Photo Editor
YouCam Perfect - Photo Editor
Завантажити QR-Code
YouCam Perfect - Photo Editor
Developer: Perfect Mobile Corp. Photo & Video Beauty Editor
Price: Free
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot
  • YouCam Perfect - Photo Editor Screenshot

№4 – Face Swap Live

Face Swap Live використовує технологію доповненої реальності, дозволяючи міняти обличчя перед створенням фотографії, тобто у прямому ефірі. Ви можете накласти обличчя якоїсь знаменитості, дитини чи навіть собаки. Все обмежується лише вашою фантазією.

Face Swap Live
Face Swap Live
Завантажити QR-Code
Face Swap Live
Developer: Laan Labs
Price: $1.99
  • Face Swap Live Screenshot
  • Face Swap Live Screenshot
  • Face Swap Live Screenshot
  • Face Swap Live Screenshot
  • Face Swap Live Screenshot

№3 – Faceover

Faceover – зручний додаток для заміни особи. З його допомогою можна не тільки помінятися фізіономіями з другом або кимось іншим, але й усіляко відредагувати обличчя. Повертайте, обрізайте та виконуйте найрізноманітніші маніпуляції. Результат виходить реалістичним і точно вам сподобається.

Face Over - Photo Face Mask
Face Over - Photo Face Mask
Завантажити QR-Code
Face Over - Photo Face Mask
Developer: Pixel Force Pvt Ltd
Price: Free
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot
  • Face Over - Photo Face Mask Screenshot

№2 – Snapchat

У Snapchat дуже легко змінити обличчя. Достатньо включити фронтальну камеру, зробити тап із утриманням по зоні, де знаходиться ваше обличчя та вибрати ефект заміни обличчя. Потім залишається направити камеру на ту людину, з якою ви хочете помінятись обличчям, після чого програма за частки секунди видасть кумедний підсумковий результат.

Snapchat
Snapchat
Завантажити QR-Code
Snapchat
Developer: Snap Inc
Price: Free
  • Snapchat Screenshot
  • Snapchat Screenshot
  • Snapchat Screenshot
  • Snapchat Screenshot
  • Snapchat Screenshot
  • Snapchat Screenshot
  • Snapchat Screenshot
  • Snapchat Screenshot

№1 – Reface

Якщо вам потрібно поміняти обличчя на відео, то сміливо качайте Reface. Зі своїм завданням додаток від українських розробників справляється якісно, ​​підсумковий результат виглядає шалено реалістично. Крім того, у програмі можна створювати картинки, анімації та просто редагувати відео.

Reface: Funny face swap videos
Reface: Funny face swap videos
Завантажити QR-Code
Reface: Funny face swap videos
Developer: NEOCORTEXT, INC.
Price: Free
  • Reface: Funny face swap videos Screenshot
  • Reface: Funny face swap videos Screenshot
  • Reface: Funny face swap videos Screenshot
  • Reface: Funny face swap videos Screenshot
  • Reface: Funny face swap videos Screenshot

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


22.08.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button