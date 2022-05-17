Огляди

Кращі музичні смартфони для досвідчених меломанів

17.05.2022
1 хвилина на прочитання

Сучасні смартфони настільки функціональні, що відмінно підходять для виконання різних завдань. Зокрема прослуховування музики. Однак, є моделі, які досягли успіху в цьому питанні краще за інших. Їх ви і знайдете в цій статті. Якщо ви вибагливий меломан – такий девайс вам знадобиться.


№5 – LG V60 ThinQ

  • Ціна: 13 000 гривень

LG V60 ThinQ

Новини по темі

Незважаючи на те, що LG залишила ринок смартфонів, модель V60 ThinQ все ще залишається актуальною для тих, кому потрібний телефон із гарним звучанням. Справа в тому, що гаджет оснащений власним компонентом Quad-DAC, що виводить якість звуку абсолютно новий рівень. Також телефон має підсилювач, завдяки якому звучання як через навушники, так і через динаміки, сподобається абсолютно кожному.

№4 – Google Pixel 6

  • Ціна: 23 999 гривень

Якщо ви давно стежите за смартфонами Pixel, знаєте, що зі звуком у них все на п’ять з плюсом. Pixel 6 – не виняток. Це один із найгучніших телефонів на ринку, але це ніяк не впливає на якість звуку. Він звучить чисто, без брязкоту високих частот. Ну а глибокий і соковитий бас вразить навіть найпросунутішого меломана.

№3 – Sony Xperia 1 IV

  • Ціна: 50000 гривень

Sony Xperia 1 IV

У сучасних смартфонах рідко зустрічаються міні-джеки, але Sony Xperia 1 IV – виняток. Отже, якщо ви любите слухати музику через дротові навушники, ви це повинні оцінити. Що стосується звучання через стереодинаміки, воно гучне, об’ємне та збалансоване по всіх частотах. Навряд чи хтось виявиться незадоволеним.

№2 – Samsung Galaxy S22 Ultra

  • Ціна: 50 000 гривень

Samsung Galaxy S22 Ultra

Корейський флагман цього року вийшов максимально нафаршированим, але особливо круто у нього справи зі звуком через динаміки. Так, гучність тут не рекордна і є моделі, які в цьому плані зарекомендували себе цікавіше, але щодо балансу і соковитості басу немає жодних нарікань.

№1 – Apple iPhone 13 Pro Max

  • Ціна: 43 999 гривень

iPhone 13 Pro Max

Навряд чи хтось буде сперечатися, що смартфони Apple — одні з найкращих на ринку щодо звучання через динаміки. Ну а у топового iPhone 13 Pro Max із цим взагалі все гаразд. Гаджет звучить голосно, соковито і цілком придатний для експлуатації колонкою. Так що, якщо ви захочете влаштувати дискотеку у своїй кімнаті – iPhone 13 Pro Max з цим завданням впорається чудово.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
17.05.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button