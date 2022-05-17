Кращі музичні смартфони для досвідчених меломанів

Сучасні смартфони настільки функціональні, що відмінно підходять для виконання різних завдань. Зокрема прослуховування музики. Однак, є моделі, які досягли успіху в цьому питанні краще за інших. Їх ви і знайдете в цій статті. Якщо ви вибагливий меломан – такий девайс вам знадобиться.





№5 – LG V60 ThinQ

Ціна: 13 000 гривень

Незважаючи на те, що LG залишила ринок смартфонів, модель V60 ThinQ все ще залишається актуальною для тих, кому потрібний телефон із гарним звучанням. Справа в тому, що гаджет оснащений власним компонентом Quad-DAC, що виводить якість звуку абсолютно новий рівень. Також телефон має підсилювач, завдяки якому звучання як через навушники, так і через динаміки, сподобається абсолютно кожному.

№4 – Google Pixel 6

Ціна: 23 999 гривень

Якщо ви давно стежите за смартфонами Pixel, знаєте, що зі звуком у них все на п’ять з плюсом. Pixel 6 – не виняток. Це один із найгучніших телефонів на ринку, але це ніяк не впливає на якість звуку. Він звучить чисто, без брязкоту високих частот. Ну а глибокий і соковитий бас вразить навіть найпросунутішого меломана.

№3 – Sony Xperia 1 IV

Ціна: 50000 гривень

У сучасних смартфонах рідко зустрічаються міні-джеки, але Sony Xperia 1 IV – виняток. Отже, якщо ви любите слухати музику через дротові навушники, ви це повинні оцінити. Що стосується звучання через стереодинаміки, воно гучне, об’ємне та збалансоване по всіх частотах. Навряд чи хтось виявиться незадоволеним.

№2 – Samsung Galaxy S22 Ultra

Ціна: 50 000 гривень

Корейський флагман цього року вийшов максимально нафаршированим, але особливо круто у нього справи зі звуком через динаміки. Так, гучність тут не рекордна і є моделі, які в цьому плані зарекомендували себе цікавіше, але щодо балансу і соковитості басу немає жодних нарікань.

№1 – Apple iPhone 13 Pro Max

Ціна: 43 999 гривень

Навряд чи хтось буде сперечатися, що смартфони Apple — одні з найкращих на ринку щодо звучання через динаміки. Ну а у топового iPhone 13 Pro Max із цим взагалі все гаразд. Гаджет звучить голосно, соковито і цілком придатний для експлуатації колонкою. Так що, якщо ви захочете влаштувати дискотеку у своїй кімнаті – iPhone 13 Pro Max з цим завданням впорається чудово.