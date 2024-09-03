Огляд Bluetti AC180P: компактність та потужність в одному корпусі

В умовах постійних відключень електроенергії в нашій країні, питання надійного джерела резервного живлення стало надзвичайно актуальним для багатьох українців. Сьогодні у нас на огляді Bluetti AC180P — портативна електростанція, яка пропонує широкий спектр можливостей для підтримки роботи домашніх приладів в умовах блекауту.

Короткі характеристики:

1440 Вт-год LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний) акумулятор

1800 Вт потужності (вихідна потужність може бути збільшена до 2 700 Вт)

заряджається від 0-80% за 60 хвилин

гарантія 5 років від виробника

Портативна електростанція Bluetti AC180P поєднує в собі літій-фосфатний акумулятор LiFePO₄ (літій-залізо-фосфат) ємністю 1440 Вт-год та інвертор з чистою синусоїдою в корпусі вагою 17 кг, розміром з пару взуттєвих коробок, поставлених одна на іншу. Пристрій має максимальну вихідну потужність до 2 700 Вт і оснащений однією розеткою 12 В постійного струму і двома розетками змінного струму, 1 портом USB-C і 4 портами USB-A, а також бездротовим зарядним пристроєм на верхній панелі потужністю 15 Вт. Максимальна потужність зарядки становить 1800 Вт від розетки змінного струму, сонячної батареї, автомобільного або свинцево-кислотного акумулятора.

Одразу з коробки AC180 справляє враження добротного пристрою. Дві вбудовані ручки (дизайн яких нагадує старий добрий Mac G4) не загрожують несподіваним падінням, і його можна впевнено носити навіть однією рукою.

Додаток (доступний як в Google Play так і AppStore) дозволяє відстежувати рівень заряду та змінювати деякі ключові налаштування по повітрю. Підключається пристрій дуже просто. Досить піднести смартфон та натиснути кнопку додати пристрій. Енергія, що надходить і виходить, відображається на головному екрані, разом зі станом заряду та елементами керування для дистанційного ввімкнення виходів змінного та постійного струму. Такі функції, як доступ до екорежиму (докладніше про це пізніше) і посібник користувача, знаходяться під гвинтиком налаштувань.

Деякі функції можна виконати тільки в додатку, а інші – через панель управління на пристрої, тому, хоча в цілому AC180P простий в експлуатації, варто витратити кілька хвилин на читання посібника користувача та ознайомлення з деякими тонкощами його роботи.

Зарядка від електромережі займає близько 60 хвилин до 80%, а повна зарядка займає трохи більше ніж півтори години. Це час у режимі Turbo, який підтримує потужність до 1800 Вт. Стандартний і безшумний режими повільніші, але забезпечують довший термін служби акумулятора, доступні через додаток.

У наших тестах стандартний режим заряджання працював на рівні близько 950 Вт, тоді як безшумний режим знижує вхідний рівень до 300 Вт і утримує шум на рівні або нижче низького гудіння 40 дБ, щоб не розбудити дитину.

Проблема з увімкненим за замовчуванням режимом Turbo полягає в тому, що потрібно пам’ятати про те, щоб повернути його назад, а збереження заряду акумулятора якомога довше здається розумним пріоритетом. Але з іншого боку, в наші дні цілком нормально поспішати, і з батареєю LiFePO₄, яка, як кажуть, витримує більше 3500 циклів, навіть якщо використовувати режим Turbo, ми підозрюємо, що ця штука буде працювати ще довго після того як українці забудуть про вимкнення світла.

Кольоровий екран чіткий і досить яскравий, щоб залишатися читабельним у сонячний день. На ньому багато деталей, включаючи деякі некритичні для пересічного користувача речі, такі як піктограма вентилятора (досить легко визначити, коли вентилятор працює), але ключова інформація є найбільш помітною, щоб вона не здавалася занадто переповненою. Наявність оцінки часу, що залишився, під відсотком заряду батареї також є зручним елементом.

З’єднання Bluetooth також стане в нагоді, якщо вам ліньки вставати з крісла, щоб перевірити рівень заряду.

Якщо ви використовуєте щось енергоємне, наприклад, електричний чайник, вам може знадобитися увімкнути режим постійної потужності, щоб пристрій міг видавати більше 1800 Вт. І навпаки, є режим економії, який автоматично вимикає пристрій, якщо він не несе навантаження або не працює протягом одного, двох, трьох або чотирьох годин, які ви можете встановити в додатку.

Варто зазначити, що якщо ви залишаєте якийсь прилад на ніч, але він не споживає струм постійно, вам може знадобитися переконатися, що до нього підключено ще щось, що споживає енергію від AC180P. Це пов’язано з тим, що навіть в економному режимі пристрій вимикається після чотирьох годин без навантаження.

Bluetti наводить час роботи певних пристроїв від зарядної станції прямо на її коробці. Переглянути можна на зображенні нижче:

До речі, якщо ви робите власні розрахунки тривалості роботи приладу, візьміть до уваги, що AC180 має 90% глибину розряду для збереження терміну служби акумулятора, а ефективність інвертора становить близько 85%, тому ви працюєте з приблизно 1200 Вт, а не з 1440 Вт. Також майте на увазі, що власне споживання, або потужність, яку AC180P споживає, просто будучи увімкненим, становить близько 15 Вт.

Коли пристрій не використовується, його слід заряджати до 80% ємності кожні три-шість місяців.

AC180 також можна заряджати від сонячних панель. У нашому випадку була одна панель на 200 Вт, яка в теплий сонячний день видавала від 140 до 180 Вт, що дуже непогано:

Підсумовуючи, можна сміливо стверджувати, що AC180 забезпечує майже ідеальне поєднання потужності та портативності.

Пристрій простий у налаштуванні та використанні, надійний, а його технічні характеристики не поступаються таким конкурентам, як EcoFlow Delta. Ми ніколи не відчували, що нам бракує портів, і хоча такі дрібниці, як додатковий бездротовий зарядний пристрій, іноді можуть бути корисними, компактність пристрою значно переважає такі незначні зручності.

Без сумніву, є ситуації де потрібно більше розеток або потужності, але якщо вам потрібно щось досить маленьке, щоб його можна було доволі легко перенести – і при цьому достатньо потужне, щоб підтримувати роботу всіх ваших основних гаджетів та одного-двох додаткових, AC180P – це дійсно хороший варіант.