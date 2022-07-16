Топ-3 бюджетных планшетов от Samsung до 10 тысяч гривен

Корейский техногигант Samsung начал выпускать планшеты еще в 2010 году и с тех самых пор стал несомненным лидером в этой нише. Сегодня планшет от самсунг может позволить себе даже покупатель с небольшим достатком. При этом он получит оптимальный набор функций, гарантию качества и доступ к сервисному обслуживанию в любом городе Украины.





Сегодня мы познакомим вас с тройкой планшетов бренда Samsung, которые, помимо отличных технических характеристик, приятно удивят покупателя своей ценой.

Топ-3 недорогих планшетов марки Samsung

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Lte 64gb

Этот универсальный 8-дюймовый гаджет является одним из лучших в линейке Samsung по соотношению цены и качества. Благодаря наличию LTE-приемника, планшет поддерживает мобильную связь и передачу данных. Так что его вполне можно использовать как телефон.

Данная модель имеет 4 Гб «оперативки» и 64 Гб внутренней памяти. Но при желании пользователь может добавить еще 1 Тб памяти с помощью карты microSD.

Galaxy Tab A7 Lite работает на операционной системе Android 11. Он оснащен динамиками с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos и встроенным режимом Kids Mod. А благодаря 8-ядерному процессору этот планшет отлично подойдет любителям игр. Правда лучше не перебарщивать с графикой, иначе процессор быстро достигнет своего максимума.

Минусы:

небольшие углы обзора;

низкое HD-разрешение.

Цена: 7,5 тыс. грн.

Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi 64GB

Еще одна топовая модель от Samsung, на этот раз с 10-дюймовой диагональю и стильным металлическим корпусом. Но кроме лаконичного дизайна, планшет обладает еще целым рядом преимуществ.

Благодаря емкости аккумулятора 7040 мАч он может работать без подзарядки до 13 часов – в режиме просмотра видео, и до 30 часов – в смешанном режиме. Кроме того планшет оснащен функцией быстрой подзарядки мощностью 15 Вт, то есть вам не придется часами «сидеть на проводе» ожидая, когда ваш гаджет наконец зарядится.

Важным преимуществом этой модели является также встроенная программа Screen Recorder, которую можно использовать для записи онлайн-занятий или стримов. Да и памяти для сохраненных видео вам наверняка хватит – 64 гигабайта + поддержка microSD на 1Тб.

Минусы:

без SIM-карты;

нет доступа к 4G LTE.

Цена: 8,7 тыс. грн.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE 32GB

Главным отличием этого планшета от предыдущей модели является наличие приемника LTE, благодаря которому у пользователя есть доступ к сотовой связи. Гаджет поддерживает использование одной карты nanoSIM. Правда по количеству встроенной памяти он чуть уступает своему предшественнику – всего 32 Гб. Да и «шустрым» этот планшет назвать сложно из-за оперативки в 3 Гб.

При этом данная модель обладает отличной цветопередачей и способна обеспечить невероятное звучание аудио и видео. Так что просматривая фильмы вы почувствуете себя будто в кинотеатре.

Минусы:

низкое быстродействие;

небольшой запас встроенной памяти.

Цена: 9 тыс. грн.

Выводы

Как видим, приобрести качественный и надежный планшет от Samsung – более чем реально даже человеку с небольшим заработком. Для этого вполне достаточно бюджета в 10 тыс. грн. Причем этих денег вам хватить не только на сам планшет, но и на некоторые аксессуары к нему.