Огляд римейку Resident Evil 4 – красиво, напружено та криваво: все найкраще, що є в серії

Ідеальний римейк - 95% 95 %

Починається все як завжди. Леон Кеннеді, добряче побитий поліцейський-новачок з Resident Evil 2, тепер суперсолдат спецназу, якого відправили на місію у віддалене село десь у Європі. Він шукає викрадену доньку президента США, і це останнє відоме місце її перебування. Його відправна точка – заросла лісова стежка, темна і холодна; ворони дзьобають тіла мертвих тварин, дивні звуки наповнюють затхле повітря. І нарешті він бачить її – покинуту халупу, що ледь видніється серед мертвого гілля…

Але з цього моменту ми перебуваємо на іншій території. Хоча ця оновлена версія знакового сиквелу survival horror від Capcom зберегла сюжет, персонажів і основні локації оригіналу, структура гри, те, як розігрується кожна жахлива і захоплююча частина, була тонко перероблена. Це, безумовно, ремейк, але він відчувається свіжим і яскравим. І він чудовий.

Ветеранам не потрібно пояснювати, що RE 4 стала новим етапом у серії, коли вийшла на Nintendo GameCube у 2005 році. Зникли незграбні експресіоністичні ракурси камери та рухома перспектива від третьої особи; зникли також характерні для перших трьох частин тягучі та неінтуїтивно зрозумілі бої. Дизайнер Шінджі Мікамі переключився на вид через плече, втягуючи гравця в перспективу головного героя і роблячи перестрілки набагато більш захоплюючими. Зомбі також зникли, натомість з’явилися диваки зі смолоскипами та високі лідери секти, що додає грі моторошного відчуття фольклорного жаху, як у “Плетеній людині” та “Великому інквізиторі”.

У новій RE 4 камера знову повертається трохи далі, але ми все ще дуже близькі до Кеннеді, коли він продирається крізь багно гниючих сільськогосподарських угідь і коридорами готичних замків. Ми в його чоботях, коли він кидається на ворогів, озброєних вилами та бензопилами.

Бій виразний, тактичний і жорсткий, з використанням спрощеної системи ближнього бою, яка дозволяє накопичувати важливі боєприпаси, водночас даючи вашому персонажу відчути себе сильним. По ходу гри ви збираєте гроші, щоб купити нову зброю у відомого персонажа Торговця (який має в своїй колекції справжні скарби), але це все одно жахливий досвід: є страхи перед стрибками, є напружені моменти, коли камера закриває прихованих ворогів, що причаїлися в темряві. Це ідеальне поєднання старої та нової версії Resident Evil, спогадів та грубого виклику. Локації, де відбуваються великі битви, майстерно продумані, завжди є місця, куди можна побігти і на секунду перевести подих, так що ви вчитеся читати простір, а також схеми атак ворога. Вам подобається те, як передчуваються битви з головними босами, і як світ вчить вас шукати важливі кімнати або вирішальні схованки зі здобиччю.

Кожна локація – це гнилий шведський стіл желатинового жаху. Ви досліджуєте ферму, де блукають виснажені тварини, а потім падають замертво від голоду, і де в кожній халупі сидить якийсь оскаженілий селянин, що чекає, щоб встромити вам ножа в бік. Територія каньйону – це величезний лабіринт дерев’яних доріжок, досить слабких і старих, щоб зламатися в будь-який момент, кинувши вас в пащу чергового відчайдушного протистояння. Пізніше з’являються більш розкішні обстановки, готичні будівлі, стіни розписані картинами епохи Відродження, обідні столи бездоганно накриті, в кожній кімнаті – акуратна головоломка або свіжий ворожий монстр.

Часом трапляються трохи відкриті, схожі на хаби зони, де вам дають трохи свободи для дослідження, але повідець завжди короткий, і ви ніколи не нудьгуєте і не губитеся. Чесно кажучи, підсвідомі вказівники навколишнього середовища в цій грі є одними з найкращих, з якими ми коли-небудь стикалися – це досвід, який якимось чином відчувається щільним і контрольованим, але в той же час часом непередбачуваним і емерджентним. Гра містить основи геймдизайну всієї серії, від незграбної напруженості першої гри до захопливого (а часто просто огидного) жаху від першої особи в Resident Evil 7. Єдине сучасне доповнення, в якому ми не дуже впевнені, – це включення маленьких підзавдань: серія квестів, в яких ви вбиваєте щурів і стріляєте по прихованих мішенях, щоб заробити шпінелі, які можна використати для придбання ексклюзивних предметів у торговця. Але ці відгалуження, які роками використовувалися для роздування ігор з відкритим світом, тут зовсім непотрібні, нагнітаючи напругу і виводячи вас з образу персонажа.

Крім того, у Resident Evil завжди були свої способи заохочення цікавості та дослідження гравця, які працюють у тандемі з розповіддю, а не проти неї. У зв’язку з цим, було б вкрай необачно видавати будь-які елементи сюжету, де кожен такт сценарію – це шматочок пазлу, який ви з радістю відкриваєте і граєте з ним. Будьте певні, RЕ 4 все ще залишається грандіозною сумішшю драми про порятунок заручників та окультної історії жахів, і ті, хто грав в оригінал, зможуть переглянути знайомі моменти, а також відкрити для себе свіжі повороти.

Це чудова гра: красивий, напружений та кривавий підсумок усього, що ми любимо в Resident Evil.