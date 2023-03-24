Білл Гейтс розповів, якою буде епоха штучного інтелекту і які загрози вона несе

«Розвиток штучного інтелекту настільки ж фундаментальний, як поява мікропроцесора, персонального комп’ютера, інтернету та мобільного телефону. Це змінить те, як люди працюють, навчаються, подорожують, звертаються за медичною допомогою та спілкуються один з одним. На нього орієнтуватимуться цілі галузі. Компанії відрізнятимуться за тим, наскільки добре вони використовують AІ», — пише Білл Гейтс.

Одна із найбагатших людей планети опублікувала семисторінковий текст у своїх нотатках GatesNotes, де він поділився прогнозами на тему штучного інтелекту, а також розповів про небезпеки, які він несе.

Бізнес, медицина та сільське господарство

Гейтс вважає, що штучний інтелект широко використовуватиметься у вигляді «персонального цифрового помічника», який не замінить кваліфікованих фахівців, а, навпаки, підвищить продуктивність їхньої праці. Наприклад, у медичній галузі АІ звільнить співробітників від низки завдань, таких як подання страхових вимог, оформлення документів та написання медичних звітів. Це, у свою чергу, скоротить час очікування на одержання медичної допомоги.

Будучи найбільшим землевласником у США, Гейтс також бачить переваги, які АІ може принести сільському господарству. Він чекає прогресу в селекції насіння під конкретні кліматичні умови та створення нових вакцин для худоби, що особливо важливо для фермерів у бідних країнах.

Освіта

За словами Гейтса, у найближчі п’ять-десять років штучний інтелект повністю перетворить школи та університети, адаптуючи навчання до кожної людини індивідуально. Тут у всій красі розкриється можливість ШІ швидко видавати розгорнуті відповіді на будь-які питання, що стане в нагоді як професорам при підготовці лекцій, так і студентам для самостійного освоєння дисциплін.

«Навіть коли АІ буде вдосконалено, навчання, як і раніше, залежатиме від відносин між професором та студентом. Він покращить, але ніколи не замінить роботу, яку живі люди виконують в аудиторіях», — каже мільярдер.

Ризики використання штучного інтелекту

Гейтс усвідомлює, що штучний інтелект хоч і дуже вражає, але все ж таки відповіді, які він дає, можуть бути невірними. «Експертність» АІ має ретельно контролювати людина, особливо у сферах, які безпосередньо впливають на наше здоров’я та якість життя.

Як і всі винаходи, нову технологію можна використовувати не тільки на благо, а й на шкоду. Гейтс вважає, що найбільшу загрозу становлять людські фактори, тобто зловмисники «озброєні штучним інтелектом», а рішення він бачить у тому, що урядам доведеться взяти цю сферу під контроль, щоб ризики знизилися.

Однак відповіді на те, як зробити так, щоб штучний інтелект не сприймав людину як загрозу і не вийшов з-під контролю, Гейтс не дав. За його словами, це питання майбутнього, тому що ми ще не близькі до розвитку повністю автономного АІ, здатного думати, розуміти та вчитися так само, як люди. Коли з’явиться повноцінний штучний розум? Мільярдер не впевнений, але каже, що це може статися вже за 10 років.

«Епоха штучного інтелекту сповнена можливостей та відповідальності», — робить висновок Гейтс у своєму посту.