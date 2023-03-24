Вийшла глобальна версія Redmi Note 12. Характеристики круті, але ціна кусається

Компанія Xiaomi офіційно презентувала серію смартфонів Redmi Note 12 на світовому ринку. Глобальні версії отримали чотири моделі: базовий Note 12 у версіях 4G та 5G, а також Note 12 Pro та Note 12 Pro+. Вони мають досить просунуті характеристики, але ціна новинок помітно вища, ніж у аналогічних смартфонів у Китаї.

Глобалка Redmi Note 12 4G – характеристики

Смартфон оснащений процесором Snapdragon 685 та 6.67-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. В отворі екрану знаходиться 13-мегапіксельна селфі-камера, а на тильній стороні досить типовий набір фотоматриць на 50+8+2 МП (додаткові для ширококутних та макрофото). Redmi Note 12 4G живиться від акумулятора ємністю 5000 мАг із зарядкою 33 Вт по Type-C.

Апарат доступний у трьох конфігураціях пам’яті: 4/128, 6/128 та 8/128 ГБ з підтримкою MicroSD до 1 ТБ. Стереозвуку та NFC модуля в базовій моделі немає.

Глобалка Redmi Note 12 5G – характеристики

Note 12 5G сильно нагадує версію 4G – і не лише зовні. Він має такий же дисплей і досить схожий фотопакет, включаючи потрійну задню камеру і 13-мегапіксельну фронталку. Однак у головному об’єктиві на тильній стороні стоїть 48-мегапіксельний сенсор. Відрізняється і процесор — у 5G-варіанті у нас система Snapdragon 4 gen 1. Акумулятор, незмінно, має ємність 5000 мАг та 33-ватну зарядку. На стереозвуку теж заощадили, а наявність NFC у цій моделі залежатиме від країни продажу.

Глобалка Redmi Note 12 Pro – характеристики

Redmi Note 12 Pro не відрізняється за дизайном від молодших моделей і має такий самий розмір екрану: 6.67 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Різниця в тому, що тут використовується цікавіший Flow AMOLED дисплей, з 10-бітною палітрою кольорів і сертифікацією Dolby Vision і HDR10+. Смартфон оснащений процесором MediaTek Dimensity 1080 з підтримкою пам’яті LPDDR4X та UFS 2.2 (до 8 та 256 ГБ відповідно).

Акумулятор має ємність 5000 мАг, але вже 67-ватну зарядку. Селфі робить 16-мегапіксельну фронталку, а на задній частині корпусу розташована 50-мегапіксельна камера Sony IMX766 з оптичною стабілізацією OIS. Її доповнює 8-мегапіксельна ширококутна камера та 2-мегапіксельна макрокамера. Тут вже немає слота під MicroSD, але доступний стереозвук Dolby Atmos та NFC.

Глобалка Redmi Note 12 Pro+ – характеристики

Топова модель серії Note 12 Pro+ по суті є розвитком моделі, описаної раніше. Прокачали камеру, замість основної матриці на 50 МП тут стоїть 200-мегапіксельний 1/1.1” сенсор Samsung HPX, звичайно з оптичною стабілізацією. Друге та останнє покращення – ще швидша система зарядки потужністю 120 Вт. Адаптер живлення у всіх смартфонах включений у комплект постачання.

Ціна глобальної версії Redmi Note 12

Новинки надійдуть у продаж 30 березня. Прайс-лист у країнах Європи наступний.

Redmi Note 12 4G

4/64 ГБ – 229.90 євро

4/128 ГБ – 249.90 євро

Redmi Note 12 5G

4/128 ГБ – 299.90 євро

Redmi Note 12 Pro

6/128 ГБ – 399.90 євро

8/256 ГБ – 429.90 євро

Redmi Note 12 Pro+

8 ГБ / 256 ГБ – 499.90 євро

Однак пам’ятайте, що вартість вказана для європейського ринку.