Дисплей Samsung Galaxy S25 Edge оцінили

Фахівці лабораторії DxOMark протестували екран Galaxy S25 Edge, влаштувавши йому серію тестів у різних сценаріях і умовах використання. У підсумку смартфон показав один з найкращих результатів, увійшовши до трійки кращих і набравши найвищий бал в одній з ключових дисциплін.

Galaxy S25 Edge оснащений екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 3120х1440 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 19,5:9. Експерти відзначили високу загальну продуктивність, близьку до преміальної моделі Galaxy S25 Ultra.

При цьому якість зображення під час відтворення відео виділяється як ключова перевага флагмана. Він забезпечує високу яскравість у форматах SDR і HDR10, підтримує збалансований контраст між темними і яскравими областями і виключає пропуски кадрів.



Хоча висока пікова яскравість і робить вміст екрану читабельним в більшості умов, відсутність антиблікового покриття призводить до зниження видимості при яскравому освітленні. Також серед плюсів — незмінно плавна і чутлива робота сенсора екрану в усіх сценаріях використання.

Мінусом стало неточне регулювання яскравості, через що при слабкому освітленні екран смартфона здається надмірно яскравим, а також неточна обробка випадкових або ненавмисних дотиків.

Фахівці присудили екрану Samsung Galaxy S25 Edge 158 балів, що дозволило йому посісти друге місце в світовому рейтингу смартфонів.