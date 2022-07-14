Росія не перейде на 5G ще мінімум пару років

Протягом найближчих кількох років росіянам можна навіть не мріяти про те, що в їх країні з’явиться п’яте покоління мобільного зв’язку. Для цього є дві причини.





Перша причина – повна відсутність обладания для розвитку мереж п’ятого покоління, адже після введення санкцій з ним величезні проблеми, а друга – використання потрібних часто на військові потреби.

Уточнюється, що на сьогоднішній день у країні є тестові зони (наприклад, у Санкт-Петербурзі вони доступні для абонентів МТС та «Мегафону»), а в 2020 році МТС отримав першу 5G-ліцензію в Росії, але вона була видана на діапазон 24, 25-24,65 ГГц, що малопридатний для побудови мережі загального користування.

За даними російських профільних ЗМІ, замість розвитку 5G фокус змістився на LTE. Обладнання та технології, які спочатку були задіяні для розгортання п’ятого покоління мобільного зв’язку, тепер планують використовувати для більш старих стандартів.