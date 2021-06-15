Фахівці розповіли, як, все-ж-таки, правильно заряджати телефон, щоб не псувати акумулятор

Кожен день ми використовуємо безліч пристроїв, що працюють від акумулятора. Смартфони, навушники, смарт-годинники і фітнес-браслети – все навіть не перелічити. Всі ці гаджети працюють від літій-іонних акумуляторів і регулярно розряджаються і заряджаються.





Як правильно заряджати смартфон, щоб не псувати акумулятор? Як продовжити життя батареї смартфона і збільшити час використання пристрою? На всі ці питання ви знайдете відповіді нижче.

Час життя акумулятора

Для початку розберемося, наскільки швидко новий акумулятор втрачає ємність і починає частіше вимагати зарядки.

В середньому, акумулятор смартфона втрачає 20% ємності за 500 циклів заряду-розряду, що відповідає приблизно 1.5 р. використання пристрою. Зупинити цей процес, на жаль, не можна, але можна спробувати уповільнити.

Як влаштований акумулятор?

Акумулятор вашого смартфона складається з двох шарів, розділених рідким електролітом, що пропускає тільки частинки з позитивним зарядом.

Перший шар – анод – це іони літію, що знаходяться в осередках графіту. У другому шарі – катоді – знаходиться оксид кобальту. Накопичення і віддача енергії відбуваються за рахунок хімічної реакції обміну електронів між атомами. Літій, прагнучи перейти з осередків графіту в кобальтовий шар, віддає електрони, які переміщаючись в катодний шар, забезпечують живленням компоненти пристрою. Таким чином, відбувається розрядка акумулятора.

Під час зарядки, до полюсів батареї прикладається електричний струм, напруга якого перевищує напругу акумулятора. Електрони літію при цьому змінюють напрямок руху і переміщаються назад в катодний шар.

Зі збільшенням кількості циклів розряду-заряду частина електронів можуть «застрявати» в шарі електроліту, а оксид кобальту, що знаходиться в катоді, окислюється, що призводить до здуття акумулятора і втрати ємності.

Як правильно заряджати акумулятор влітку і взимку?

Важливим фактором, що впливає на час використання батареї, є температура навколишнього середовища. Допустимими межами вважаються значення від -20˚С до +60˚С, але бажано, щоб температура коливалася від +10˚С до +30˚С. При цьому заряджати акумулятор можна тільки при температурі вище +10˚С, але нижче +40˚С.

Якщо в морозну зиму ваш смартфон не працює на вулиці, то це норма, так відбувається через те, що при низьких температурах швидкість обміну електронами між атомами сильно знижується. Всупереч поширеній думці, це ніяк не шкодить акумулятору пристрою, на відміну від високих температур.

Якщо влітку ви залишили телефон на сонячному підвіконні, де він відчутно нагрівся, то швидкість реакції обміну електронами сильно зростає, а це зменшує час життя батареї.

Тепер про зарядку:

Не можна заряджати смартфон, який ви занесли в приміщення з морозу. Обов’язково потрібно почекати поки він нагріється до кімнатної температури!

Не можна заряджати сильно нагрітий телефон (наприклад, влітку на сонці або під час використання ресурсновмісних ігор, додатків)!

Швидка зарядка (сюрприз!) також шкідлива

Як можна і як не можна заряджати смартфон?

Щоб уникнути пошкодження батареї, вбудовані контролери обмежують швидкість зарядки, коли ви підключаєте зарядний пристрій до сильно розрядженого акумулятору. Через деякий час швидкість зростає, але при досягненні 80% рівня заряду, зростає напруга акумулятора, а значить, зростають опір і температура. Контролер знову обмежує швидкість зарядки. Саме тому після 80% телефон заряджається повільніше.

Знаючи пристрій акумулятора і принцип його роботи можна визначити гірші і кращі способи зарядки.

Найгіршим з варіантів буде повна розрядка акумулятора і подальша тривала зарядка. Тобто, не рекомендуємо розряджений телефон залишати заряджатися на всю ніч. У цьому випадку, крім іншого, акумулятор піддається мікроциклам зарядки-розрядки: після досягнення 100% заряду процес зарядки зупиняється, але через деякий час заряд акумулятора трохи знижується і процес зарядки поновлюється. Такі мікроцикли можуть відбуватися кілька разів за ніч, що істотно знижує термін служби батарейки вашого смартфона.

Кращим способом буде тримати рівень заряду акумулятора смартфона в межах від 20-30% до 80% і заряджати короткими періодами кілька разів протягом дня.

Ще краще, якщо виходить тримати рівень заряду акумулятора в межах 40-70% і заряджати потроху кілька разів за день.

Загальні рекомендації по зарядці акумулятора смартфона