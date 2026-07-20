Особливості Samsung Galaxy Watch9 і Watch Ultra2 розкрили перед анонсом

До офіційної презентації Samsung Galaxy Unpacked, яка відбудеться 22 липня в Лондоні, у мережі з’явилися нові подробиці про Galaxy Watch9, Galaxy Watch9 Classic та Galaxy Watch Ultra 2 — цього разу йдеться не лише про залізо, а й про програмні новинки.

Новий чипсет замість Exynos

За даними WinFuture, головним технічним сюрпризом може стати відмова Samsung від власних процесорів Exynos на користь нового чипа Qualcomm Snapdragon Wear Elite, виготовленого за 3-нанометровим техпроцесом. Ultra2 також може отримати один з найяскравіших екранів серед розумних годинників Samsung — OLED-панель з піковою яскравістю до 5000 ніт, а Ultra2 вирізнятиметься оновленим дизайном безеля.

Ставка на здоров’я

Головний акцент нового покоління — розширений функціонал моніторингу здоров’я у застосунку Samsung Health. Серед заявлених нововведень:

рекомендації щодо інтенсивності тренувань на основі стану організму;

покращене відстеження фаз сну з розширеним аналізом зібраних даних;

попередження, якщо користувач тривалий час перебуває в надто шумному середовищі.

Watch Ultra2 додатково отримає режим бігу по пересіченій місцевості з відображенням набору висоти, а також режим дайвінгу, який автоматично активується на певній глибині.

Нові циферблати

Серед нових варіантів оформлення згадуються циферблати «Analog Balance» та «Dual Digit» — прості аналоговий і цифровий дизайни відповідно.

Що вже відомо про ціни

Раніше витік від WinFuture розкрив орієнтовну вартість лінійки в Європі: Galaxy Watch9 у базовій версії (40 мм, Bluetooth) коштуватиме від 409 євро (близько 20 800 грн), а топова версія Galaxy Watch Ultra2 — від 749 євро (близько 38 100 грн). Нове покоління годинників помітно подорожчає порівняно з попередниками.

Разом з годинниками на цій же презентації Samsung покаже й нові складні смартфони Galaxy Z Fold8 та Galaxy Z Flip8.