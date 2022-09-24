Hardnews
В Україні почалися продажі iPhone 14
На Розетці та інших великих українських маркетплейсах стартував продаж смартфонів серії iPhone 14.
За заявою “Резетки”, перші iPhone 14 вже надходять покупцям, які оформили попереднє замовлення, а також прибувають до деяких магазинів. Станом на 23 вересня доступні не всі варіанти нових iPhone.
За базову модель iPhone 14 з nano-SIM просять від 41 499гривень., За iPhone 14 на 256 Гб доведнться викласти 46 499 гривень.
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