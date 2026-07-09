Новий етап для авіації: літаки можуть отримати електродвигуни на водні

Airbus і MTU Aero Engines планують створити спільне підприємство для розробки повністю електричного авіаційного двигуна на водневих паливних елементах. Проєкт має стати одним із найважливіших кроків у напрямку беземісійної авіації.

Йдеться не про класичний водневий двигун внутрішнього згоряння. У новій системі водень має використовуватися в паливному елементі, де внаслідок реакції з киснем виробляється електроенергія. Вона живить електромотор, який приводить у рух гвинт або іншу рушійну систему літака.

Саме тому такий двигун називають повністю електричним. Він не спалює водень, а використовує його як джерело електроенергії. Головним продуктом роботи такої системи є вода, а не вуглекислий газ.

Навіщо Airbus і MTU об’єднуються

Airbus відповідає за розробку літаків і загальну інтеграцію нових технологій, тоді як MTU Aero Engines має великий досвід у створенні авіаційних двигунів. Об’єднання має допомогти швидше довести технологію з рівня досліджень до реального застосування в комерційній авіації.

Офіційно компанії заявляють, що майбутнє спільне підприємство займатиметься розробкою і комерціалізацією водневого паливно-елементного двигуна. Це продовження співпраці, яку Airbus і MTU формалізували ще у 2025 році під час Paris Air Show.

Для Європи такий проєкт має стратегічне значення. Якщо технологію вдасться довести до серійного рівня, континент може отримати власну ключову розробку для майбутньої беземісійної авіації, не покладаючись повністю на зовнішніх постачальників.

Чому це складне завдання

Воднева авіація звучить перспективно, але має багато технічних проблем. Для літака важливі не лише чисті викиди, а й маса, об’єм, безпека, надійність і вартість експлуатації.

Паливні елементи, системи охолодження, баки для водню, електромотори та силова електроніка мають бути достатньо легкими, щоб їх можна було використовувати в авіації. Крім того, потрібна інфраструктура для виробництва, транспортування, зберігання та заправки воднем в аеропортах.

Сам Airbus раніше визнавав, що шлях до водневих літаків виявився складнішим, ніж очікувалося. Тому новий проєкт не означає швидкої появи великих пасажирських лайнерів на водні. Найімовірніше, першими такі рішення будуть тестувати у регіональній або короткомагістральній авіації.

Попри це створення окремого спільного підприємства показує, що Airbus і MTU не відмовляються від водневої авіації, а переводять роботу в більш практичну фазу. Якщо інженерам вдасться вирішити питання маси, ефективності й інфраструктури, водневі паливні елементи можуть стати одним із варіантів для зменшення викидів у майбутньому авіатранспорті.