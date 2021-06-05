Чому Маск відмовився продавати свої авто за біткоїни?

Ілон Маск відомий своєю ексцентричною поведінкою і вкрай неоднозначними висловлюваннями. Але на відміну від висловлювань інших людей, його слова можуть викликати справжнісінькі катастрофічні наслідки. Як приклад можна привести його слова щодо можливості покупки електрокарів Tesla за біткоїни. Маск повідомив про те, що подібна практика припиняється. Минула ніч і вранці світ дізнався про наслідки – курс біткоїна «просів» відразу на 15%!





Але чому Ілон Маск прийняв таке рішення, адже його можна сміливо вважати популяризатором криптовалют і він не раз говорив, що у криптовалюти є майбутнє !? Коментар з цього приводу вже є і він може, якщо не шокувати, то вже точно здивувати. Все дуже просто – рішення відмовитися від прийому «крипти» пов’язано з … екологією! Виявляється в Tesla угледіли небезпеку для світу в тому, що майнінг криптовалюти споживає занадто багато енергії, отриманої з викопної сировини. Це робить майнінг і, відповідно, здобуту криптовалютау, токсичними для світу.

У той же час, Маск знову підтвердив свою позицію про біткоїн. Він упевнений, що в майбутньому саме йому судилося стати основною криптовалютою. Компанія Tesla, яка раніше закупила біткоїни на вельми солідну суму, поки не збирається продавати криптовалюту. Особливо підкреслюється, що бренд не відмовляється від біткоїну, як від платіжного засобу, а лише призупиняє операції з ним. Цілком ймовірно, що практика розрахунку за машини Tesla криптовалютою буде відновлена, якщо майнери масово перейдуть на більш екологічні способи забезпечення ферм електроенергією.

Для самої Tesla заява її директора так само коштувала збитків – її акції знизилися в ціні.