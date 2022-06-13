Гучне повернення легендарного бюджетника: чи вартий уваги новий Redmi 10C?

В лінійці A і C у бренда Redmi завжди презентували смартфони з мінімумом необхідних можливостей на момент виходу моделі. Їхніх характеристик саме вистачало на комфортне використання повсякденних додатків та простих розваг. Нещодавно презентований Redmi 10C з різних причин значно здорожчав на тлі попередників, проте набув нових можливостей.





За продуктивність телефону відповідає сучасний процесор початкового рівня Snapdragon 680. Він має 8 ядер з тактовою частотою до 2,4 ГГц та відеоприскорювач Adreno 610 для коректної роботи графічних додатків. Обсяг ОЗП у 4 ГБ дасть змогу працювати з відносним комфортом, але вимогливі ігри забезпечать відчуття дефіциту оперативки. Для зберігання контенту передбачено 64 або 128 ГБ простору, тож декому навіть карта пам’яті не знадобиться. Покупцеві варто розраховувати на досить швидку роботу телефону у повсякденному використанні, але з важким софтом можуть виникати складнощі.

Смартфон претендує на звання масивного гаджета, адже він отримав діагональ у 6,71 дюйма. Дисплей виготовлено за технологією IPS, проте роздільна здатність тут лише HD+. Якщо не акцентувати увагу на деталізації, окремі пікселі майже не будуть помітні.

Фотоможливості пристрою реалізовані на досить високому рівні завдяки подвійній камері з роздільною здатністю в 50 та 2 Мп, фронтальний об’єктив пропонує фотографувати на 5-мегапіксельний сенсор. Алгоритми штучного інтелекту та безліч налаштувань допоможуть початківцеві зробити перші кроки у мобільному фото.

Смартфон живиться від батареї на 5000 мАг, має підтримку швидкої 18-ватної зарядки та характеризується помірним використанням енергії.

Отже, найбільший інтерес в моделі викликає якісна сучасна камера, потужна батарея та значні обсяги носія інформації, яким протиставлені бюджетний дисплей та помірна продуктивність смартфону.

Для більшості покупців Redmi 10C стане привабливим рішенням, але для вибагливих користувачів смартфон навряд чи підійде. Якщо ж оцінювати новинку як один із найдоступніших варіантів, його точно можна розглядати до придбання.