“Вбивця авіаносців” пішов у серію: Китай озброює гіперзвуком уже 35 кораблів

Китай оприлюднив відео пуску гіперзвукової протикорабельної балістичної ракети YJ-20 з есмінця Type 052D. Це перше підтвердження того, що зброю, яку досі демонстрували лише на найбільших кораблях флоту, інтегрували в наймасовіший клас китайських есмінців.

Що показали на відео

На кадрах ракета виходить з установки вертикального пуску за допомогою так званого холодного старту: спершу її викидає з шахти газогенератор, і лише потім, уже в повітрі, вмикається маршовий двигун. Така схема знижує навантаження на корабель і дозволяє запускати важкі ракети зі стандартних шахт.

The first footage of Chinese YJ-20 hypersonic anti-ship ballistic missile being launched from a Type 052D destroyer.



The YJ-20 is estimated to fly at Mach 6+ with terminal speeds up to Mach 10 and a range of 1,000–1,500 km, designed to threaten large surface combatants like US… pic.twitter.com/NW7mbKd4Ow — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

YJ-20 уперше публічно показали на військовому параді у вересні 2025 року, наприкінці того ж року відбувся перший відомий пуск із великого есмінця Type 055, а тепер дійшло до Type 052D.

Що відомо про ракету

Параметр Оцінка Швидкість на марші понад 6 Махів Швидкість на кінцевій ділянці до 9–10 Махів Дальність 1000–1500 км (за деякими оцінками — до 2000 км) Наведення супутникове з корекцією в польоті, активне радіолокаційне/ІЧ на фінальній ділянці Основні цілі авіаносці, десантні кораблі, крейсери, есмінці

Точні характеристики YJ-20 Китай не розкриває, тож усі цифри — оцінки західних аналітиків.

Тридцять п’ять кораблів замість десяти

Ключова новина тут не сама ракета, а її носій. Флагманських есмінців Type 055, які досі вважалися єдиними носіями YJ-20, у Китаю близько десяти. Натомість Type 052D — робоча конячка флоту НВАК: у строю вже приблизно 35 таких кораблів, а будівництво триває в напрямку понад 40 одиниць. Кожен із них має 64 шахти вертикального пуску.

Іншими словами, потенційна кількість носіїв гіперзвукової протикорабельної зброї зростає вчетверо. Для флотів імовірних супротивників це змінює саму математику стеження: контролювати переміщення десятка великих кораблів — завдання складне, але здійсненне, тоді як відстежувати кілька десятків есмінців, кожен із яких може нести «вбивцю авіаносців», — проблема зовсім іншого порядку. У Пентагоні водночас оцінюють китайський гіперзвуковий арсенал як найпотужніший у світі.

Пуск — ще не бойова готовність

Варто враховувати, що оприлюднене відео підтверджує лише сам факт пуску й технічну сумісність ракети з кораблем. Воно не доводить ані успішного ураження цілі, ані того, що YJ-20 уже стоїть на озброєнні есмінців Type 052D у повноцінному бойовому статусі.