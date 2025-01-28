Живі фото iPhone SE 4: дизайн у стилі iPhone 14, але з новими деталями

Схоже, що чутки про дизайн iPhone SE 4 підтверджуються! Після того, як раніше з’явилися фотографії муляжів, авторитетний інсайдер Majin Bu поділився реальними знімками, які розкривають всі деталі майбутнього смартфона.

Як і очікувалося, iPhone SE 4 буде дуже схожий на iPhone 14 зразка 2022 року. Він отримає скляну задню панель з однією камерою та плоскі алюмінієві грані. При цьому передня частина буде ідентична iPhone 14 – безрамковий 6,1-дюймовий екран з вирізом під чубчик.

Щоправда, є невелика ймовірність, що замість нього з’явиться Dynamic Island. Цікаво, що iPhone SE 4 отримає кнопку дії замість звичного повзунка сповіщень, а також порт USB-C замість Lightning.

Очікується, що Apple представить новинку вже в березні.