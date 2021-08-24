Чому саме не варто купувати ігровий ноутбук для навчання

Пошук ноутбука для навчання – завдання не з простих. Вам потрібно придбати пристрій, здатний обробляти величезну кількість тексту і вкладок в браузері, з акумулятором, якого вистачить на весь день, і за ціною, яка не сильно вдарить по гаманцю.





Ігрові ноутбуки не дуже підходять під цей опис. Вони дорогі, найчастіше громіздкі, і оснащені кращими відеокартами і процесорами, які для навчання просто не потрібні. Їх варто купувати тільки в тому випадку, якщо дозволяє бюджет.

Якщо ж вам потрібен пристрій, який підходить як для запуску різних відеоігор, так і для виконання домашніх завдань, вистачить і цілком хорошого ноутбука середнього рівня.

Сьогодні ми розповімо, чому не варто купувати ігровий ноутбук для навчання, і що ж все-таки придбати взамін.

КЛАВІАТУРА – ЦЕ ВАЖЛИВО

За останні кілька років клавіатури на ігрових ноутбуках покращилися, але вони все ще недостатньо гарні. Візьмемо, наприклад, Asus ROG Zephyrus G14. Модель оснащена однією з кращих ігрових клавіатур на ринку, але при цьому вона все одно доставляє незручності багатьом користувачам. Недорогий Dell G5 SE також має непогану клавіатуру, проте модель теж вважається ігровою.

Це, здавалося б, не настільки важливо, однак після того, як ви почнете робити велику кількість помилок в тексті або домашньому завданні, ви напевно захочете клавіатуру краще.

Є винятки, такі як Razer Blade 15, але тут все індивідуально: якщо ви не можете особисто випробувати пристрій і купуєте його наосліп, то випробовуєте долю, оскільки клавіатура – дуже важливий елемент для навчання.

ІГРОВІ НОУТБУКИ ВИМАГАЮТЬ БАГАТО ЕНЕРГІЇ І ПОСТІЙНО ГРІЮТЬСЯ

Ігрові моделі часто споживають багато енергії, навіть коли гра не запущена.

Ноутбуки такого типу призначені в першу чергу для геймінгу (що логічно), через що оснащені потужними процесорами і відеокартами. Хоча новітні процесори можуть знижувати енергоспоживання, якщо гра не запущена, вони все одно споживають більше енергії, ніж малопотужні аналоги.

Acer Predator Triton 300 SE, наприклад, видає кращий показник часу автономної роботи, якщо порівнювати з більшістю інших ігрових моделей, завдяки процесору з меншою споживаною потужністю, проте цього все одно недостатньо.

У проведених тестах ноутбук пропрацював сім з половиною годин при перегляді веб-сторінок, що є максимальним показником для ігрових моделей. Дешевші ігрові ноутбуки працюють на кілька годин менше. А тепер порівняйте ці показники з, наприклад, неігровим HP Elite Dragonfly – він здатний пропрацювати без підзарядки більше 10 годин!

Ще одна проблема – тепловиділення, і ігрові ноутбуки не завжди справляються з ним. Той же Razer Blade 15 нагрівається навіть в режимі очікування, а температура MSI GS66 Stealth може досягати 97 градусів за Цельсієм! Крім цього, зазначимо галасливі кулери, які дійсно дратують, коли потрібно зосередитися на виконанні будь-якого завдання.



ІГРОВІ НОУТБУКИ ДОРОГІ

Так, ви можете знайти ігровий ноутбук за ціною менше 1000 доларів, проте в такому випадку доведеться пожертвувати якістю збірки, деякими компонентами або дисплеєм.

Якщо ви хочете придбати ноутбук, який відмінно підходить як для ігор, так і для навчання, доведеться розщедритися. Razer Blade 14 – один з яскравих прикладів. Він відмінно проявляє себе в іграх, і підходить для навчання, але навіть найдешевша комплектація обійдеться понад 2 000 доларів.

Звичайно, неігрові моделі також можуть бути дорогими, але ви можете придбати справді хороший ноутбук біля 1000 у.о. Asus ZenBook 13, наприклад, коштує близько 30 000 грн. і оснащений відмінною клавіатурою, красивим OLED-дисплеєм, а час роботи від батареї становить майже 16 годин! Ви не знайдете нічого подібного на ігровому ноутбуці за тією ж ціною.

Ціна на стандартну ігрову машину стартує з середніх (тобто більше 1000 доларів) і може досягати сотень тисяч гривень. Знову ж, є винятки, такі як Dell G5 SE: пристрій видає вражаючу ігрову продуктивність приблизно за 40 000 грн., але не зрівняється з неігровими моделями за аналогічною ціною в плані часу автономної роботи і клавіатури.

ТАК ЩО Ж КУПИТИ?

Якщо ви хочете отримати найкраще з обох світів, необов’язково купувати ігровий ноутбук. Хмарний геймінг продовжує розвиватися – технологія надає доступ до новітніх AAA проектів без додаткових витрат на залізо, а багато мобільних процесорів поставляються з пристойною інтегрованою графікою, завдяки якій ви можете запускати базові ігри при низьких налаштуваннях.

MacBook Air M1 – яскравий тому приклад. Це один з кращих ноутбуків для навчання: він має дуже хорошу клавіатуру, а також відмінне охолодження, тому ніяких проблем з шумом кулера не буде.

Крім того, він навіть здатний запускати деякі ігри. У різних тестах MacBook Air M1 видавав 33 FPS в Fortnite і 51 FPS в Civilization VI. Звичайно, це не зрівняється з ігровими моделями, але факт в тому, що MacBook Air M1 може запускати деякі ігри навіть краще, ніж багато моделей на базі Intel.



Якщо вам більше до душі Windows, то ринок наповнений різними можливостями. Ми рекомендуємо Dell XPS 13: він оснащений зручною і точною клавіатурою, потужним процесором і може похвалитися красивим дизайном. Процесор Tiger Lake, встановлений на новітніх моделях, включає пристойну інтегровану графіку.

Якщо вас цікавлять більш вимогливі ігри, хмарний геймінг – хороша опція. Він все ще розвивається, але такі сервіси, як Xbox Game Pass і GeForce Now, є вагомим аргументом на користь технології, і вони не прив’язують користувача до певної платформі, як це робить Google Stadia.

Популярні ігри типу Destiny 2 і Apex Legends доступні на декількох платформах, як і деякі однокористувальницькі блокбастери (наприклад, Cyberpunk 2077). У випадку з GeForce Now ви можете пограти в ігри, які вже є у вашій бібліотеці Steam.

Однак є кілька ситуацій, коли ігровий ноутбук все-таки краще. Якщо ви часто використовуєте програми для створення контенту (такі як Blender і Adobe Premiere Pro), ігровий пристрій запускає їх набагато швидше.

Проте, найкраще вибрати надійний неігровий ноутбук з хорошою клавіатурою, батареєю і за невеликою ціною. Якщо ви хочете грати, не біда: хмарний геймінг врятує.