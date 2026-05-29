Флагманський смартгодинник Xiaomi Watch S5 вийшов на глобальний ринок: комплектації та європейські ціни

Компанія Xiaomi офіційно вивела на міжнародний ринок свій флагманський смартгодинник Watch S5. На відміну від релізу для внутрішнього китайського ринку, глобальна версія гаджета пропонується лише в одному розмірі корпусу, проте вся технічна начинка та передові функції залишилися без змін.

Дизайн та варіанти виконання

Міжнародна версія Xiaomi Watch S5 випускається виключно в 46-мм виконанні. Виробник підготував чотири різні стилістичні варіанти пристрою:

Ceramic Blue (блакитний): має прецизійну огранку на 24 грані, розмітку білою емаллю та комплектується синім двоколірним ремінцем із натуральної шкіри. Ціна — €199 .

має прецизійну огранку на 24 грані, розмітку білою емаллю та комплектується синім двоколірним ремінцем із натуральної шкіри. Ціна — . Jungle Green (зелений): виготовлений за технологією пошарової ковки. У комплекті йдуть одразу два ремінці — зелений із фторкаучуку та плетений нейлоновий. Ціна — €199 .

виготовлений за технологією пошарової ковки. У комплекті йдуть одразу два ремінці — зелений із фторкаучуку та плетений нейлоновий. Ціна — . Чорний: класичний корпус із нержавіючої сталі з чорним фторкаучуковим ремінцем. Ціна — €179 .

класичний корпус із нержавіючої сталі з чорним фторкаучуковим ремінцем. Ціна — . Сріблястий: корпус із нержавіючої сталі, доповнений сірим фторкаучуковим ремінцем. Ціна — €179.

Дисплей та нові функції моніторингу

Гаджет оснастили круглим AMOLED-екраном діагоналлю 1,48 дюйма з роздільною здатністю 480×480 пікселів та вражаючою піковою яскравістю до 2500 ніт.

Головною технічною гордістю моделі став оновлений «медичний» датчик здоров’я, який отримав по чотири світло- та фотодіоди. Завдяки переробленим алгоритмам моніторингу точність відстеження показників (зокрема частоти серцевих скорочень) зросла до 98,4%.

Загалом годинник підтримує понад 150 спортивних режимів. Окрім стандартних активностей, розробники додали унікальну фішку — режим відстеження поведінки під час перегляду спортивних матчів. Годинник вміє розпізнавати жести підтримки, такі як підбадьорливі помахи руками чи аплодисменти.

Автономність та софт

За тривалість роботи відповідає акумулятор ємністю 815 мАг. Залежно від інтенсивності використання та активації датчиків, однієї зарядки може вистачити на термін до 21 дня. Смартгодинник працює на базі нової фірмової операційної системи Xiaomi HyperOS 3.