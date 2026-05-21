Samsung може готувати Galaxy S27 Pro з оптимальним розміром екрана

amsung може суттєво змінити структуру своєї флагманської лінійки Galaxy S27. За попередніми даними, наступне покоління смартфонів компанії складатиметься не з трьох, а з чотирьох моделей: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.

Найцікавішою новинкою може стати саме Galaxy S27 Pro. За інформацією південнокорейського видання ETNews, смартфон отримає дисплей діагоналлю 6,47 дюйма. У маркетингових матеріалах Samsung може округлити цей показник до 6,5 дюйма.

Навіщо Samsung потрібен Galaxy S27 Pro

Якщо витік підтвердиться, Galaxy S27 Pro може стати проміжною моделлю для тих, кому звичайний флагман замалий, а Ultra — завелика. Для порівняння, Galaxy S26 має 6,3-дюймовий екран, Galaxy S26+ — 6,7-дюймовий, а Galaxy S26 Ultra — 6,9-дюймовий дисплей.

Саме тому Galaxy S27 Pro може закрити прогалину в лінійці Samsung. Такий смартфон потенційно отримає частину топових функцій Ultra, але в компактнішому корпусі. Раніше повідомлялося, що модель може мати багато спільного з Galaxy S27 Ultra, зокрема Privacy Display, але без стилуса S Pen.

Для Samsung це може бути спосіб повернути інтерес користувачів, які хочуть флагманські можливості, але не готові купувати великий смартфон формату Ultra. На ринку вже є попит на моделі з потужною начинкою та екраном близько 6,5 дюйма, оскільки вони залишаються зручнішими за великі «лопати», але не здаються надто малими.

Головне питання — ціна і реальні характеристики

Поки що невідомо, наскільки близьким Galaxy S27 Pro буде до Ultra за оснащенням. Не виключено, що Samsung залишить частину найкращих камер, акумулятор або інші функції саме для старшої моделі, а Pro отримає дещо простіший набір характеристик.

Також відкритим залишається питання ціни. Якщо Galaxy S27 Pro справді позиціонуватимуть майже на рівні Ultra, смартфон навряд чи буде доступним. В Україні флагманські моделі Samsung традиційно стартують у преміальному ціновому сегменті, тому Pro-версія може коштувати помітно дорожче за базовий Galaxy S27, але дешевше за Ultra. Офіційні українські ціни стануть відомі лише після презентації.