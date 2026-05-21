Мік Джаггер зніметься у новому фільмі Аліче Рорвахер

Мік Джаггер приєднався до нового фільму італійської режисерки Аліче Рорвахер Three Incestuous Sisters. За даними Variety та інших профільних медіа, фронтмен The Rolling Stones зіграє батька персонажа Джоша О’Коннора.

Зйомки проходять на італійському острові Стромболі. За повідомленнями місцевих медіа, Джаггер прибув туди 17 травня на гелікоптері після затримки через погану погоду. Його роль, імовірно, буде невеликою: музикант має провести на знімальному майданчику лише кілька днів.

Що відомо про фільм

Three Incestuous Sisters знімає Аліче Рорвахер — авторка фільмів La chimera, Happy as Lazzaro та The Wonders. Її попередня робота La chimera також мала у складі Джоша О’Коннора та Ізабеллу Росселліні й брала участь у конкурсі Каннського кінофестивалю 2023 року.

Новий фільм вільно натхненний однойменним ілюстрованим романом Одрі Ніффенеггер. У касті, окрім Джаггера й О’Коннора, згадуються Дакота Джонсон, Джессі Баклі, Сірша Ронан та Ізабелла Росселліні. Проєкт продюсує і фінансує компанія Indian Paintbrush.

За даними італійських медіа, Джаггер може зіграти доглядача маяка на Стромболіккйо — маленькому вулканічному острові біля Стромболі. Його персонаж нібито є батьком героя О’Коннора і з’явиться лише у кількох сценах, але матиме важливу роль у зав’язці історії.

Рідкісна акторська поява Джаггера

Для Міка Джаггера це буде одна з небагатьох ролей у кіно за останні роки. Уперше він знявся у фільмі Ned Kelly ще у 1970 році, але надалі основним напрямом для нього залишалася музика. Його попередня помітна поява в кіно — The Burnt Orange Heresy 2019 року.

Поки що дата виходу Three Incestuous Sisters не оголошена. Деталі сюжету також тримають у секреті, але з огляду на склад акторів і попередні роботи Рорвахер, проєкт уже привертає увагу як один із помітних європейських авторських фільмів у розробці.