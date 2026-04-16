Експерти Tom’s Guide склали рейтинг 10 найкращих смартфонів у світі

На першому місці — iPhone 17 Pro Max, який є найбільш універсальним смартфоном із камерою, що відрізняється гарною автономністю та високою продуктивністю. Єдиною альтернативою на Android є Samsung Galaxy S26 Ultra. До трійки лідерів увійшов Google Pixel 10a, визнаний найкращим смартфоном вартістю менше 500 доларів США.
Весь топ-10:
- iPhone 17 Pro Max — найкращий загалом на iOS.
- Samsung Galaxy S26 Ultra — найкращий загалом на Android.
- Google Pixel 10a — найкращий смартфон з ціною менше 500 доларів США.
- Google Pixel 10 Pro — найкращий з точки зору ШІ.
- iPhone 17 — найвдаліший iPhone за свої гроші.
- OnePlus 15 — альтернатива iPhone 17 на Android.
- Google Pixel 10 — хороша камера з якісним зумом.
- Nothing Phone 4a Pro — приз за дизайн.
- Samsung Galaxy Z Flip7 — найкращий складаний смартфон у світі.
- iPhone Air — найкращий тонкий смартфон Apple.