Hardnews

Експерти Tom’s Guide склали рейтинг 10 найкращих смартфонів у світі

Автор:
Andrew_api

На першому місці — iPhone 17 Pro Max, який є найбільш універсальним смартфоном із камерою, що відрізняється гарною автономністю та високою продуктивністю. Єдиною альтернативою на Android є Samsung Galaxy S26 Ultra. До трійки лідерів увійшов Google Pixel 10a, визнаний найкращим смартфоном вартістю менше 500 доларів США.

Весь топ-10:

  • iPhone 17 Pro Max — найкращий загалом на iOS.
  • Samsung Galaxy S26 Ultra — найкращий загалом на Android.
  • Google Pixel 10a — найкращий смартфон з ціною менше 500 доларів США.
  • Google Pixel 10 Pro — найкращий з точки зору ШІ.
  • iPhone 17 — найвдаліший iPhone за свої гроші.
  • OnePlus 15 — альтернатива iPhone 17 на Android.
  • Google Pixel 10 — хороша камера з якісним зумом.
  • Nothing Phone 4a Pro — приз за дизайн.
  • Samsung Galaxy Z Flip7 — найкращий складаний смартфон у світі.
  • iPhone Air — найкращий тонкий смартфон Apple.
ТЕГИ:
Поділитися цією статтею
Зараз на головній

Останні новини

