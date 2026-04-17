У TechRadar склали рейтинг 6 найкращих смартфонів середнього класу на квітень 2026 року

Найкращим смартфоном середнього класу визнано CMF Phone 2 Pro від Nothing. Він вирізняється незвичайним дизайном, невисокою ціною та вражаючою автономністю. iPhone 17e посідає друге місце. Це найбюджетніший актуальний iPhone, який, водночас, може похвалитися видатною продуктивністю. А ще він чудово знімає відео та підтримує магнітну зарядку MagSafe.

До трійки лідерів увійшов Samsung Galaxy A56, найвдаліший смартфон Samsung за відносно невеликі гроші на даний момент. Після виходу Galaxy A57 він став дешевшим. Те саме можна сказати і про Google Pixel 9a після релізу Pixel 10a.

Тим, кому важлива автономність, має сенс розглянути OnePlus 13R, один із смартфонів із найбільшою автономністю за свої гроші. А замикає топ-6 свіжий Nothing Phone (4a) Pro, який потрапив до рейтингу завдяки поєднанню неймовірного дизайну та потужного «заліза».