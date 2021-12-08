Розкрито схеми того, як дурять українців при покупці телефонів

Як покупця можуть обдурити в магазині електроніки? На що слід звертати увагу при покупці телефону?





З багатьма користувачами траплялася така ситуація: планували купити смартфон за одну суму, але вийшли із магазину, заплативши набагато більше. Як це відбувається?

Додаткові послуги

Купівля смартфона – лише мала частина плану, який мають виконати консультанти в магазині. Їм потрібно продавати SIM-картки, аксесуари та пропонувати інші послуги, що становлять значну частину виручки компанії. Ось тільки частина додаткових витрат, які покупець може раптово побачити у своєму чеку:

Активація телефону.

Створення облікового запису Google / Apple.

Наклейка захисної плівки.

Додаткова SIM-картка.

Зміна розміру SIM-картки.

Налаштування телефону.

Аксесуари (навушники, чохли тощо).

Найважливіше, що кожна з цих додаткових послуг може коштувати від 100 до 1000 гривень. Щоб не потрапити на подібний обман, необхідно:

Уважно слухайте, що пропонує консультант. Наперед визначитися, що потрібно купити. Перевіряти чек та суму відразу після покупки, не виходячи із салону зв’язку.

Додаткова гарантія

Одна з позицій, що приносить значну частину виторгу, це послуга “Додаткова гарантія”. Зазвичай вона коштує близько тисячі гривень і продовжує гарантію ще рік. Проте вона має дві важливі проблеми:

Найчастіше додаткову гарантію вписують без відома покупця. Вона практично ніколи не буває потрібна користувачам.

Так, можливість здати телефон у ремонт за гарантією протягом не 1 року, а цілих 2 роки може здатися привабливою. Але практика показує, що гарантія не поширюється на багато видів несправностей + доводиться довго чекати на експертизу.

Розстрочка з “бонусами”

Дорогі гаджети багато хто воліє купувати на виплат. Але в салонах зв’язку це може бути не так вигідно, як здається. Поширена така схема: покупцеві пропонують оформити розстрочку, але за умови купівлі аксесуарів для телефону або оформленням VIP-картки клієнта. В результаті розстрочка самого телефону може бути й вигідна, але в кінцеву вартість увійдуть інші товари (навушники за кілька сотень, додаткова гарантія і т.д.).

Таким чином покупець може переплатити в кілька разів, але не помітити цього, оскільки велика сума здаватиметься не такою великою, якщо її розтягнути на кілька років і подати у вигляді щомісячних платежів.

Продаж б/у смартфонів

Рідше в салонах зв’язку зустрічається схема, коли консультанти продають покупцю телефони, які використовувалися кимось раніше, наприклад:

Вітринні варіанти. Телефони були повернені за гарантією до салону, де їх ремонтували і знову відправляли у продаж.

Щоб не потрапити на цей прийом, необхідно уважно оглядати телефон на предмет дрібних подряпин, а також переконатися в тому, що всі заводські наклейки на місці.

Неправильні цінники

Люди, які приходять до салону зв’язку не за конкретною моделлю, а щоб вибрати телефон на місці, можуть зіткнутися з обманом у вигляді неправильного цінника. Наприклад, рекомендована вартість телефону становить 5000 гривень, а салоні зв’язку він коштуватиме 5999.

Щоб переконатися в правильності ціни гаджета, необхідно звіряти її офіційною ціною на сайті виробника, а ще краще заздалегідь вибирати модель телефону і знаходити найвигідніший варіант серед різних салонів мобільного зв’язку.