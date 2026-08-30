Торпеда з крилами: до цілі вона спочатку летітиме, а потім плистиме

Військово-морські сили США хочуть радикально змінити спосіб боротьби з підводними човнами. Naval Air Systems Command розпочало пошук компаній, здатних створити Silent Anvil Air-Launched Torpedo (SAA-LT) — компактну протичовнову зброю, яка більшу частину відстані до цілі долатиме не під водою, а плануючи в повітрі.

Поки Silent Anvil існує на стадії програми розробки. ВМС США опублікували запит інформації до промисловості, тому виробника ще не обрано, а остаточні характеристики можуть змінитися. Проте військові вже сформували досить детальні вимоги до майбутньої системи.

За розмірами нова зброя має бути приблизно співставною з керованою авіабомбою GBU-39 Small Diameter Bomb. Максимальна маса комплексу становитиме близько 122 кг, що дозволить розміщувати одразу декілька таких боєприпасів на літаках та безпілотниках.

Важливою вимогою є сумісність зі стандартною підвіскою BRU-61/A. Silent Anvil планують запускати як із зовнішніх вузлів підвіски, так і з внутрішніх відсіків озброєння. Система також повинна бути придатною для зберігання та використання безпосередньо на американських авіаносцях.

Торпеда повинна якомога довше залишатися в повітрі

Ідея Silent Anvil полягає у використанні принципової різниці між рухом у повітрі та воді. Торпеді значно складніше швидко подолати велику дистанцію під водою, тому американські інженери хочуть доставляти її якомога ближче до району знаходження субмарини за допомогою плануючого модуля.

ВМС прямо вимагають максимізувати тривалість повітряної частини польоту та мінімізувати час перебування боєприпасу у воді.

Після запуску Silent Anvil повинен розправити крила, попрямувати до заданого району та отримувати оновлені координати вже під час польоту. Лише поблизу цілі бойова частина увійде у воду, після чого система використовуватиме акустичний сенсор та електричний двигун для пошуку й атаки підводного човна.

Дальність планування поки не визначена. Саме від потенційних підрядників ВМС хочуть дізнатися, наскільки далеко реально можна доставити таку зброю. Орієнтовна висота запуску становить від 10 000 до 60 000 футів — приблизно від 3 до 18,3 км.

Запускати Silent Anvil зможуть і безпілотники

Нову торпеду спочатку проєктують для широкого набору платформ. Її зможуть нести пілотовані літаки, палубна авіація та безпілотники. Це дозволить побудувати систему, в якій одна платформа виявляє субмарину, інша передає її координати, а третя запускає зброю за десятки або потенційно сотні кілометрів від району пошуку.

США вже використовують схожу концепцію HAAWC, яка дозволяє морському патрульному P-8A Poseidon скидати торпеду Mk 54 із великої висоти. Однак Silent Anvil задуманий як компактніша і більш універсальна система, придатна в тому числі для палубних винищувачів і дронів.

Плани ВМС досить амбітні. Після укладання угоди військові хочуть побачити повноцінну демонстрацію системи протягом 18 місяців, а після успішних випробувань отримати приблизно 180 комплектів протягом наступних трьох років.

Якщо концепція спрацює, головною перевагою Silent Anvil стане не потужніша бойова частина, а швидкість реакції: між виявленням підводного човна і появою торпеди безпосередньо біля нього проходитиме значно менше часу.