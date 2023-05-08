Google ще не встиг представити Pixel 7a, але його вже розібрали на відео

Буквально за кілька днів до офіційної презентації на YouTube з’явилися перші ролики з оглядами та розбиранням головного претендента на звання кращого середняка 2023 року.

Автор YouTube-каналу PBKreviews першим опублікував відео з розбиранням смартфона Google Pixel 7a, що ще не вийшов.

Блогер похвалив Google за те, що конструкція новинки дозволяє замінювати екрани у разі поломки без повного розбирання телефону. Задня кришка зроблена з пластику і виглядає майже так само, як у звичайному Pixel 7. Під нею розташована котушка бездротової зарядки та NFC-модуль. Далі йде батарея ємністю 4300 мАг із спеціальними язичками, які дозволяють простіше витягнути її з корпусу.

До материнської плати прикріплено три камери: основна на 64 МП з оптичною стабілізацією зображення, надширококутна на 13 Мп та фронтальний модуль на 13 Мп. Знизу припаяний порт USB-C для заряджання. PBKreviews оцінив ремонтопридатність Pixel 7a в 7,5/10 балів, що перевершує показники Pixel 7 (6/10) та Pixel 7 Pro (5,5/10).

В іншому ролику, що вийшов на каналі munchy, автор порівняв Pixel 7a з торішніми Pixel 6a і Pixel 7. Цікаво, що новинка отримала плоскіший дисплей, який знаходиться на одному рівні з рамкою, як у Pixel 7, а в моделі 6a екран був злегка вигнутим.

Як і передбачалося, смартфон оснащений 6,1-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів та максимальною частотою оновлення 90 Гц. За продуктивність відповідає чіпсет Tensor G2 із 8 ГБ оперативної пам’яті. У повсякденних завданнях цей смартфон виявить себе досить добре, але для ігор він, швидше за все, не підійде. Це з відсутністю оптимізації від розробників. Більш детальну інформацію про новий середньобюджетний смартфон ми дізнаємося вже зовсім скоро.

Нагадаємо, офіційна презентація Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet та інших пристроїв відбудеться вже 10 травня на щорічній конференції розробників Google I/O 2023.