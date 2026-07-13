OPPO готує смартфон мрії для фотографів: у Find X10 Pro Max буде три камери по 200 МП

Майбутній флагман OPPO може отримати одну з найпотужніших камерних систем серед смартфонів 2026 року. За попередніми даними, компанія тестує одразу три 200-мегапіксельні сенсори.

OPPO, схоже, готує один із найамбітніших камерофонів року. За неофіційними даними, майбутній OPPO Find X10 Pro Max може отримати потрійну основну камеру, де кожен модуль матиме роздільну здатність 200 МП. Якщо інформація підтвердиться, смартфон стане прямим претендентом на звання одного з найкращих камерофонів 2026 року.

Йдеться не просто про маркетингові «мегапікселі». Витік вказує на великі фізичні розміри сенсорів, що для мобільної фотографії значно важливіше за саму кількість пікселів. Саме розмір сенсора впливає на кількість світла, деталізацію, динамічний діапазон і якість знімків у складних умовах.

Які камери може отримати OPPO Find X10 Pro Max

За попередніми даними, смартфон отримає таку конфігурацію:

200 МП основна камера з сенсором приблизно 1/1,3 дюйма;

з сенсором приблизно 1/1,3 дюйма; 200 МП перископічний телеоб’єктив із великим сенсором близько 1/1,28–1/1,3 дюйма;

із великим сенсором близько 1/1,28–1/1,3 дюйма; 200 МП ультраширококутна камера із сенсором близько 1/1,56 дюйма;

із сенсором близько 1/1,56 дюйма; додатковий мультиспектральний сенсор для точнішої передачі кольору та тону шкіри.

Окремо повідомляється, що OPPO також може тестувати альтернативний варіант ультраширококутної камери — не 200 МП, а 50 МП. Це логічно, адже для «ширика» іноді важливіші якісна оптика, світлосила й обробка, ніж рекордна роздільна здатність.

Модуль камери Очікувані характеристики Основна камера 200 МП, сенсор близько 1/1,3″ Перископічний телевик 200 МП, сенсор близько 1/1,28–1/1,3″ Ультраширококутна камера 200 МП, сенсор близько 1/1,56″ або альтернативний 50 МП модуль Додатковий сенсор мультиспектральний, для кольору та світла

На що робить ставку OPPO

OPPO вже активно робить ставку на мобільну фотографію. Наприклад, актуальний Find X9 Pro має 200-мегапіксельну телекамеру Hasselblad із 5-кратним перископічним зумом, і компанія прямо просуває її як одну з ключових переваг моделі.

Якщо Find X10 Pro Max справді отримає три 200-МП модулі, це може дати користувачам високу деталізацію не лише на основну камеру, а й під час зйомки здалеку або на ультраширокий кут. Для фотографів це важливо, бо якість між різними камерами смартфона часто сильно відрізняється. У багатьох моделей основний модуль знімає добре, а «ширик» і телевик помітно слабші.

Крім камер, смартфону приписують великий OLED-екран приблизно на 6,89 дюйма з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 144 Гц. Також очікується флагманський процесор нового покоління та великий акумулятор.

Втім, усі ці характеристики поки варто сприймати саме як витік. OPPO офіційно не анонсувала Find X10 Pro Max і не підтверджувала його камери, дату презентації чи ціну. За попередніми даними, смартфон можуть представити восени 2026 року — орієнтовно у вересні або жовтні.

Якщо витік справдиться, OPPO Find X10 Pro Max стане одним із найцікавіших смартфонів для тих, хто обирає флагман насамперед за камеру. Але головне питання залишиться тим самим: чи зможе OPPO перетворити потужні сенсори на стабільно якісні фото в реальному житті, а не лише на красиві цифри в характеристиках.