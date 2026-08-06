RTX 4070 проти RTX 5070 в 4K: чи варта заміна своїх грошей

Класичне питання власників відеокарт «міняти чи ще потерпить» цього разу дістало конкретні цифри. Ентузіаст зіткнув GeForce RTX 4070 із наступницею RTX 5070 в одинадцяти сучасних іграх у роздільній здатності 4K — на стенді з Ryzen 7 9800X3D і 32 ГБ оперативної пам’яті, щоб у продуктивність точно не впирався процесор.

Результат вийшов рівним і передбачуваним: RTX 5070 швидша в середньому приблизно на 20%. Розкид залежить від гри — від скромних +12% у Mafia: The Old Country до +29% в Assassin’s Creed Black Flag Resynced. У популярних важких проєктах різниця така: Cyberpunk 2077 — 38 кадрів проти 33, Ghost of Tsushima — 44 проти 38, God of War: Ragnarök — 73 проти 59, Red Dead Redemption 2 — 78 проти 65.

Гра RTX 4070 RTX 5070 Forza Horizon 6 58 fps 71 fps Horizon Forbidden West 49 fps 58 fps AC Black Flag Resynced 38 fps 49 fps Ghost of Tsushima 38 fps 44 fps Cyberpunk 2077 33 fps 38 fps Resident Evil Requiem 53 fps 64 fps Dying Light: The Beast 33 fps 42 fps Silent Hill f 43 fps 52 fps God of War: Ragnarök 59 fps 73 fps Red Dead Redemption 2 65 fps 78 fps Mafia: The Old Country 34 fps 38 fps

І тут головний нюанс: у половині ігор обидві карти не дотягують до комфортних 60 кадрів у нативному 4K. Тобто 20% приросту часто перетворюють «неграбельно» на «все ще неграбельно» — з 33 кадрів у Cyberpunk 2077 стає 38, і погоди це не робить. Реальну різницю в таких сценаріях дає не «сире» залізо, а програмні технології: RTX 5070 підтримує мультикадрову генерацію MFG, якої покоління RTX 40 позбавлене, і саме вона здатна перетворити ті 38 кадрів на сотню з гаком.

Тож висновок тесту чесний: заради самої лише продуктивності міняти RTX 4070 на 5070 сенсу мало — двадцять відсотків не той приріст, за який платять повну ціну нової карти. Апгрейд виправданий хіба для тих, кому принципова генерація кадрів, або хто продасть стару карту за хорошою ціною. Решті розумніше або лишитися на 4070 і чекати наступного покоління, або, якщо бюджет дозволяє, дивитися одразу на щабель вище.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший показовий тест: SteamOS порівняли з Windows 11 в іграх на бюджетній Radeon RX 590 — і різниця між системами виявилася майже непомітною.