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RTX 4070 проти RTX 5070 в 4K: чи варта заміна своїх грошей

Ентузіаст порівняв GeForce RTX 4070 і RTX 5070 в 11 іграх у 4K. Новіша карта швидша в середньому на 20% — але висновок про доцільність апгрейда не такий очевидний.

Автор:
Andrew Orobets
RTX 4079 vs 5070

Класичне питання власників відеокарт «міняти чи ще потерпить» цього разу дістало конкретні цифри. Ентузіаст зіткнув GeForce RTX 4070 із наступницею RTX 5070 в одинадцяти сучасних іграх у роздільній здатності 4K — на стенді з Ryzen 7 9800X3D і 32 ГБ оперативної пам’яті, щоб у продуктивність точно не впирався процесор.

Результат вийшов рівним і передбачуваним: RTX 5070 швидша в середньому приблизно на 20%. Розкид залежить від гри — від скромних +12% у Mafia: The Old Country до +29% в Assassin’s Creed Black Flag Resynced. У популярних важких проєктах різниця така: Cyberpunk 2077 — 38 кадрів проти 33, Ghost of Tsushima — 44 проти 38, God of War: Ragnarök — 73 проти 59, Red Dead Redemption 2 — 78 проти 65.

ГраRTX 4070RTX 5070
Forza Horizon 658 fps71 fps
Horizon Forbidden West49 fps58 fps
AC Black Flag Resynced38 fps49 fps
Ghost of Tsushima38 fps44 fps
Cyberpunk 207733 fps38 fps
Resident Evil Requiem53 fps64 fps
Dying Light: The Beast33 fps42 fps
Silent Hill f43 fps52 fps
God of War: Ragnarök59 fps73 fps
Red Dead Redemption 265 fps78 fps
Mafia: The Old Country34 fps38 fps

І тут головний нюанс: у половині ігор обидві карти не дотягують до комфортних 60 кадрів у нативному 4K. Тобто 20% приросту часто перетворюють «неграбельно» на «все ще неграбельно» — з 33 кадрів у Cyberpunk 2077 стає 38, і погоди це не робить. Реальну різницю в таких сценаріях дає не «сире» залізо, а програмні технології: RTX 5070 підтримує мультикадрову генерацію MFG, якої покоління RTX 40 позбавлене, і саме вона здатна перетворити ті 38 кадрів на сотню з гаком.

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Тож висновок тесту чесний: заради самої лише продуктивності міняти RTX 4070 на 5070 сенсу мало — двадцять відсотків не той приріст, за який платять повну ціну нової карти. Апгрейд виправданий хіба для тих, кому принципова генерація кадрів, або хто продасть стару карту за хорошою ціною. Решті розумніше або лишитися на 4070 і чекати наступного покоління, або, якщо бюджет дозволяє, дивитися одразу на щабель вище.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший показовий тест: SteamOS порівняли з Windows 11 в іграх на бюджетній Radeon RX 590 — і різниця між системами виявилася майже непомітною.

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