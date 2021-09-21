Hardnews

Новий iPhone 13 буде упакований по-іншому

21.09.2021
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iPhone 12

Apple відмовиться від застосування плівки при упаковці iPhone 13. Це дозволити помітно скоротити використання пластика, стверджують в компанії – приблизно на 600 тонн (правда, в Apple не уточнюють, за який термін).


Таким чином, пише Gizchina , ефектного розпакування зі зриванням плівки більше не буде. Щоб витягти iPhone 13 з коробки, потрібно буде акуратно відірвати захисну наклейку-пломбу, яка утримує разом дві частини коробки.

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Нагадаємо, що в 2020 році Apple прибрала з коробок з iPhone 12 зарядні пристрої , залишивши тільки кабелі. У компанії пояснили це турботою про екологію, а також тим, що у власників гаджетів вже є в розпорядженні достатня кількість мережевих адаптерів.

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21.09.2021
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