iPhone 17 Pro залишиться схожим на 16-ку

Чутки про масштабний редизайн iPhone 17 Pro, який нібито мав нагадувати Pixel 9 з горизонтальним блоком камер, отримали спростування. Авторитетний китайський інсайдер під ніком Instant Digital запевняє, що Apple збереже звичне трикутне розташування камер.

Цей дизайн камерного блоку вперше з’явився в iPhone 11 Pro 2019 року і залишається незмінним уже п’ять років. Багато шанувальників Apple сподівалися на оновлення в наступній лінійці, але, схоже, очікування доведеться відкласти.

Instant Digital вже не раз ділився точною інформацією про продукти Apple. Саме він першим повідомив про жовтий iPhone 14, матове скло в iPhone 15, просторову відеозйомку в 15 Pro і нанотекстуру дисплеїв у майбутніх iPad Pro M4. Ну а точний дизайн iPhone 17 ми побачимо тільки наступного вересня.