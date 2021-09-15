Оригінальні шпалери iPhone 13 вже можна скачати. Забираємо колекцію класних картинок

14 вересня пройшла презентація Apple, на якій компанія показала цілий розсип продуктів: лінійку смартфонів iPhone 13, розумний годинник Apple Watch Series 7, а також планшети iPad Mini і звичайний iPad.





Поза всяким сумнівом, родзинкою заходу стали нові телефони. Продаватися вони почнуть зовсім скоро – 24 вересня, але оригінальні шпалери, з якими смарти потраплять в руки користувачів, доступні для скачування вже зараз.

Колекція заставок для iPhone 13 включає в себе вісім абстрактних зображень. У їх числі звичайні шпалери iPhone 13 і неонові з Pro-версій. Завантажити картинки в оригінальній якості з «Google.Диску» можна за посиланням нижче. Також загляньте в папочку з оригінальними шпалерами для планшетів iPad mini.

Детальний опис лінійки iPhone 13 можна знайти в нашому матеріалі.