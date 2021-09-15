Hardnews

Оригінальні шпалери iPhone 13 вже можна скачати. Забираємо колекцію класних картинок

15.09.2021
Менше хвилини

14 вересня пройшла презентація Apple, на якій компанія показала цілий розсип продуктів: лінійку смартфонів iPhone 13, розумний годинник Apple Watch Series 7, а також планшети iPad Mini і звичайний iPad.


Поза всяким сумнівом, родзинкою заходу стали нові телефони. Продаватися вони почнуть зовсім скоро – 24 вересня, але оригінальні шпалери, з якими смарти потраплять в руки користувачів, доступні для скачування вже зараз.

Новини по темі

Колекція заставок для iPhone 13 включає в себе вісім абстрактних зображень. У їх числі звичайні шпалери iPhone 13 і неонові з Pro-версій. Завантажити картинки в оригінальній якості з «Google.Диску» можна за посиланням нижче. Також загляньте в папочку з оригінальними шпалерами для планшетів iPad mini.

Детальний опис лінійки iPhone 13 можна знайти в нашому матеріалі

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


15.09.2021
Менше хвилини

Новини по темі

iPhone 13

Неприємна особливість iPhone 13, про яку Apple не сказала на презентації

15.09.2021

Розкрито ціни на нові iPhone 13 та 13 Pro в Україні

15.09.2021
Київстар магазин

Що таке вітринні смартфони і чому їх не можна купувати

14.09.2021
iPhone SE 3

Розкриті ціна і характеристики iPhone SE 3: справжній хіт

14.09.2021
Back to top button