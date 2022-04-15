Вчені з’ясували, у якому віці дитині краще купувати смартфон

Зараз вже складно уявити людину без смартфона, причому діти прив’язані до своїх гаджетів не менше дорослих. А дорослі тим часом намагаються вирішити, в якому віці їхня дитина повинна отримати свій перший пристрій. Розберемося, що із цього приводу кажуть вчені.





Насправді, жодних чітких правил немає, за винятком рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я від 2019 року, які переважно стосуються того, скільки часу дитина може проводити за гаджетом. Так, дітям до 1 року ВООЗ взагалі не рекомендує проводити час за екраном, а дітям від 2 до 5 років – не більше 1 години на день. Отже рішення приймають батьки, виходячи з власних уявлень та переконань.

Далі йтиметься про власний гаджет дитини, яим вона розпоряджається, тому що використовувати планшети та смартфони під наглядом батьків діти починають досить рано.

Згідно з дослідженням Common Sense Media у 2019 році, найчастіше діти отримують власний смартфон у віці між 10 та 12 роками. Інший поширений сценарій: батьки купують дитині гаджет, коли вона йде до першого класу школи, тобто у 6-8 років.

Дослідження Statista підтверджує ці дані лише з тією відмінністю, що діти у віці одного або двох років теж у поодиноких випадках отримують власні смартфони. А кількість власників смартфонів серед дітей збільшується з віком, як і слід очікувати.

Як правило, у підлітковому віці смартфон дитині стає абсолютно необхідним. З його допомогою дитина може оперативно зв’язатися з батьками, отримати доступ до порталів з навчальною інформацією та освітніми ресурсами. У свою чергу батьки можуть «доглядати» дитину віддалено за допомогою спеціальних програм.

Дослідження, проведене в 2021 році, показує, що більшість батьків купують дітям смартфон насамперед в освітніх цілях. Більше того, 46% батьків упевнені, що діти використовують смартфони насамперед за призначенням і лише потім для ігор, перегляду роликів на Youtube та соціальних мереж.

Загалом дослідники не готові назвати ідеальний вік для покупки смартфона дитині. Натомість у тому ж дослідженні 2021 року відзначається наявність чіткої кореляції між цифровими звичками батьків та дітей. Тобто чим більше часу ви проводите за смартфоном, тим більше «зависатиме» в гаджеті ваша дитина.

Якщо ви вирішите, що дитині пора заводити свій гаджет, то:

Виберіть відповідний смартфон;

Налаштуйте на ньому обмеження контенту ;

Поговоріть із дитиною про відповідне використання гаджета.

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